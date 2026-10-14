日圓甜甜價 短期還有機會

日本央行今年底前有望再度升息，但日圓能否擺脫弱勢仍有變數。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，日本央行年底前很可能再升息一次，但若美國聯準會（Fed）12月也再升息，美日升息效果可能相互抵銷，日圓未必能立即反彈，至少要等到2027年第1季之後，待美國貨幣政策方向更加明朗，日圓才有機會回升。

渣打銀行則預估，美元兌日圓年底可能維持在157日圓，明年有望回升至153日圓，意味赴日旅遊的換匯甜甜價短期仍有望延續。

羅瑋指出，日本央行雖持續推動貨幣政策正常化，但市場對其升息決心仍有疑慮。先前日本央行升息時，有兩名政策委員投下反對票，而這兩人被視為高市早苗陣營人馬，使市場質疑日本央行能否堅定推動貨幣政策正常化，反而造成日圓進一步走貶。即使日本央行年底前再升息一次，若Fed同樣在12月升息，美日雙方升息效果可能相互抵銷，難以單靠日本升息支撐日圓。

羅瑋說，除非日本央行明確展現持續推動貨幣政策正常化的決心，加上高市政府能有效控制財政，讓投資人恢復對日本債券的信心。

至於日圓何時有機會反彈，羅瑋認為，可能至少要等到明年第1季之後，屆時市場確認Fed不再升息，日圓才有機會重新走強。對計畫赴日旅遊的台灣民眾而言，明年第1季前仍有機會享有相對划算的換匯價格。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，日本央行已在9月升息1碼，不排除在明年6月前，每季再升息1碼，最終政策利率可能來到2%。不過，劉家豪表示，日本國會近期加開臨時會，可能討論食品消費稅減稅等措施，市場擔憂日本政府財政進一步惡化，抑制日圓升值空間。