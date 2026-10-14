金融業代理AI 金管會設三道防線

金融業AI不再只會整理資料，未來還可能直接操作銀行系統、替客戶回信。為防止AI從「個人助理」走向「營運系統」後權限失控，金管會昨（13）日發布「代理AI安全諮詢文件」，提前建立資安防線。

金管會資訊服務處處長林裕泰表示，目前金融業導入代理AI多在試驗階段，尚未真正進入營運系統，但他說「未來AI嵌入行政及業務流程是遲早的事，不能等正式上線，才研究如何做好資安控管。」

此次諮詢文件中，金管會提出安全治理、風險分級及安全控管三大方向。其中，最關鍵是依「資料敏感度、動作影響、能力邊界」三大面向，將代理AI分成L1至L4四個風險等級，從低到高採取不同強度的控管措施。

簡單說，就是看AI能接觸多少敏感資料、可以執行哪些動作，及能自主執行多少任務。

例如只能執行單次指令，與能批次處理、甚至24小時持續運作，風險程度就不同。

林裕泰以銀行客服為例，AI若只是蒐集客訴資料、整理摘要，屬中低風險；但若能直接回信給客戶，涉及對外動作，風險就提高至中高。

同樣地，AI只能讀取資料，與可以修改、刪除資料，風險也大不相同。

安全控管方面，金管會提出「可觀測、可限制、可阻斷、可復原、可回溯」五大目標。金融業須限制AI能連接哪些系統、取得哪些資料，一旦執行異常，要能立即阻止、恢復原狀，並保留紀錄供事後追查。