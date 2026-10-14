聽新聞
0:00 / 0:00

外籍員工持股信託 金管會鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（13）日宣布，12月下旬起開放上市櫃公司及旗下關係企業的外籍員工參加員工持股信託，不論人在台灣或海外，都能比照台籍員工，享有企業提供的持股獎勵。

這項福利過去只有本國籍員工能參加。證期局副局長黃厚銘說，許多上市櫃公司聘有外籍員工，希望透過相同福利搶才、留才，卻卡在法規限制，因此透過保管機構向金管會反映。

員工持股信託有什麼好處？簡單說，就是員工每月拿出一筆錢買公司股票，公司也額外掏錢補貼。例如部分企業由員工負擔三至五成，其餘由公司補足，讓員工累積持股、分享企業成長成果。

黃厚銘解釋，新制上路後，員工持股信託將分成三類帳戶，包括本國籍員工、海外外籍員工及在台外籍員工。

金管會也開放「小單跟大單一起買」。在台外籍員工可併入本國籍員工信託專戶一起下單，成交後再把股票分回各自帳戶，不僅提高購股成功機會，也能靠較大交易量，向券商爭取更優惠的手續費及服務條件。

金管會 信託

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本超商店員全是外籍臉孔…日人為何不做了？30年員工揭原因

國泰案震出十大新規！ 金管會要求七大投信設「類獨董」

資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

鍾佳濱拋「AI 全民成長基金」 卓榮泰肯定：有創意可討論

相關新聞

外資大撤退！股匯遇亂流 台幣爆量重貶1.9角

外資大舉撤出台股，新台幣兌美元匯率昨（13）日重貶1.9角，收在32.085元，失守32元整數關卡，為近兩個月新低。盤中一度狂貶3.42角，最低觸及32.237元，尾盤在央行再度進場調節阻貶後，貶幅明顯收斂。

三家金控前九月獲利衝高！元大金倍增至549億 EPS 3.96元

金控9月獲利陸續出爐，元大金、第一金、華南金昨（13）日公布9月獲利，單月同步回落，但前九月仍寫史上同期新高。

外籍員工持股信託 金管會鬆綁

金管會昨（13）日宣布，12月下旬起開放上市櫃公司及旗下關係企業的外籍員工參加員工持股信託，不論人在台灣或海外，都能比照台籍員工，享有企業提供的持股獎勵。

金融業代理AI 金管會設三道防線

金融業AI不再只會整理資料，未來還可能直接操作銀行系統、替客戶回信。為防止AI從「個人助理」走向「營運系統」後權限失控，金管會昨（13）日發布「代理AI安全諮詢文件」，提前建立資安防線。

四大銀行估Fed利率不動 中信、玉山預期12月升息1碼

美國聯準會（Fed）9月重啟升息循環後，10月是否再度升息備受市場關注。台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行及玉山銀行等四家銀行均預期，Fed 10月會議維持政策利率不變的機會較大，中信銀行及玉山銀行均預期12月將再升息1碼。展望後市，核心通膨、國際油價及美國就業市場表現，將是影響Fed政策決策的關鍵因素。

日圓甜甜價 短期還有機會

日本央行今年底前有望再度升息，但日圓能否擺脫弱勢仍有變數。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，日本央行年底前很可能再升息一次，但若美國聯準會（Fed）12月也再升息，美日升息效果可能相互抵銷，日圓未必能立即反彈，至少要等到2027年第1季之後，待美國貨幣政策方向更加明朗，日圓才有機會回升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。