四大銀行估Fed利率不動 中信、玉山預期12月升息1碼

美國聯準會（Fed）9月重啟升息循環後，10月是否再度升息備受市場關注。台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行及玉山銀行等四家銀行均預期，Fed 10月會議維持政策利率不變的機會較大，中信銀行及玉山銀行均預期12月將再升息1碼。展望後市，核心通膨、國際油價及美國就業市場表現，將是影響Fed政策決策的關鍵因素。

台北富邦銀行表示，先前市場過度放大聯準會10月升息預期，美國通膨雖保持僵固性但未見明顯上升趨勢，Fed主席華許近期持續強調維持「數據依賴」決策模式，在核心通膨未明顯走高、經濟成長動能放緩的情況下，10月會議維持政策利率不變的機會較大。期貨市場則押注年底前Fed仍有至少1碼的升息預期，未來利率方向將高度取決於核心PCE通膨、油價及就業市場表現。若油價維持高檔且核心通膨停留在3%以上，年底再度升息的機率將增加。

國泰世華銀行指出，目前市場預估10月升息機率約20%，維持利率不變的機率較高，主要反映近期多位Fed重量級官員淡化短期升息急迫性，加上就業市場呈現溫和降溫跡象。不過，核心PCE年增率仍約3%，高於Fed目標值，因此今年12月至明年第1季仍存在進一步升息的可能性。後續需關注美伊衝突引發的能源價格波動，以及AI相關資本支出對美國經濟成長的支撐。

台新銀行認為，10月升息機率不高，主要是距離9月FOMC會議到10月之間，新公布的關鍵數據只有9月通膨及勞動市場數據，由於貨幣政策執行後的影響需要時間觀察，因此Fed傾向多等幾個月的數據再行動。不過，今年底再度升息的機率相對高，關鍵因素包含油價變化，以及在市場利率持續上升下，美國景氣是否能維持穩健，尤其是勞動市場及消費數據的變化。

中信銀行表示，9月Fed升息1碼後，預期第4季長天期利率將持續維持高檔，Fed 12月仍有升息1碼空間，加上年末預算案及債務上限議題干擾，短期殖利率難以明顯回落。展望2027年上半年，通膨壓力可望出現較明顯緩解，Fed立場有機會再度轉向，帶動殖利率適度回落。

玉山銀行表示，因統計方法調整後，8月核心PCE數據有所降溫，多名Fed理事亦表示短期升息急迫性不高，故研判Fed 10月將按兵不動。目前美國就業市場較具韌性，通膨偏高惟外溢效果有限，預期Fed將優先聚焦通膨目標，後續再採取預防性升息，預期2026年底將再升息1碼，2027年初或再保有1碼升息空間。