三家金控前九月獲利衝高！元大金倍增至549億 EPS 3.96元
金控9月獲利陸續出爐，元大金（2885）、第一金、華南金昨（13）日公布9月獲利，單月同步回落，但前九月仍寫史上同期新高。
其中，元大金受惠台股交易熱絡、證券經紀手續費收入大增，前九月稅後純益達549.5億元，獲利翻倍成長，每股稅後純益（EPS）3.96元；華南金及第一金前九月則分別賺進263.6億元、262.2億元，年增32.4%及20.9%，雙雙刷新歷年同期紀錄。
元大金9月自結稅後純益50.1億元，月減28.4%、年增46.8%；累計前九月稅後純益549.5億元，年增105.8%。值得注意的是，元大金控及旗下證券、銀行、期貨子公司，9月單月與前九月累計獲利均創歷年同期新高。
台股大盤指數9月單月上漲1,811點，日均成交量持續逾1.1兆元，帶動證券經紀業務手續費收入成長。元大證券9月稅後純益32.2億元，年增30%；累計前九月稅後純益370.5億元，年增124.6%，占金控整體獲利約67.4%，成為集團最大獲利引擎。元大銀行9月稅後純益14億元，年增48.2%，前九月累計121.6億元，年增44.5%，主要受惠利息淨收益及財富管理手續費收入穩健挹注。
華南金前九月稅後純益263.6億元，年增32.4%，EPS達1.88元，創歷年同期新高。不過，9月單月稅後純益23.4億元，月減30%，主要受到股利收入減少及美國升息影響。旗下華南銀行9月稅後純益19.9億元，月減28%，另因美國升息使既有換匯交易（SWAP）收益減少，但新承作交易收益條件改善，有助第4季金融操作收益表現。華南銀行前九月稅後純益209.8億元，年增13.1%，受惠存放款及財富管理業務成長。
第一金前九月稅後純益262.2億元，年增20.9%，EPS達1.82元，同樣創歷年同期新高。不過，9月稅後純益23.7億元，月減18.5%，主要受到股利配息旺季結束，以及台美利差擴大造成金融商品評價損失影響，拖累單月獲利表現。
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