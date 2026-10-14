三家金控前九月獲利衝高！元大金倍增至549億 EPS 3.96元

日本央行今年底前有望再度升息，但日圓能否擺脫弱勢仍有變數。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，日本央行年底前很可能再升息一次，但若美國聯準會（Fed）12月也再升息，美日升息效果可能相互抵銷，日圓未必能立即反彈，至少要等到2027年第1季之後，待美國貨幣政策方向更加明朗，日圓才有機會回升。

2026-10-14 01:21