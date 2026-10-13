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大戶疊券還沒失控…為何金管會先出手？銀行風控漏了這件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
疊券尚未踩紅線，金管會為何先出手？金管會指出，目前僅一、兩起高資產客戶個案，未超出風險承受度；但銀行控管標準不一，市場或利率反轉恐讓客戶受傷，已請銀行公會訂準則，預計年底上路。聯合報系資料照
疊券尚未踩紅線，金管會為何先出手？金管會指出，目前僅一、兩起高資產客戶個案，未超出風險承受度；但銀行控管標準不一，市場或利率反轉恐讓客戶受傷，已請銀行公會訂準則，預計年底上路。聯合報系資料照

疊券尚未踩紅線，金管會為何先出手？金管會指出，目前僅一、兩起高資產客戶個案，未超出風險承受度；但銀行控管標準不一，市場或利率反轉恐讓客戶受傷，已請銀行公會訂準則，預計年底上路。

王允中說，金管會持續透過日常監理與金檢了解銀行風險，早在4月20日邀銀行公會研商前，就已注意到相關槓桿操作。

有聽到個案就會去了解，目前掌握的少數個案並未超出客戶風險承受度。

所謂「疊券」，就是投資人買進債券後，再以債券質押借款、買進更多債券，如此反覆操作，層層放大投資槓桿。

既然個案沒有超標，為何還要出手？王允中說，關鍵是各銀行控管方式不同，「一個客戶在A銀行這樣做，又在B銀行這樣做」，若各家銀行控管不一，就有可能出事。

因此，金管會希望由銀行公會訂定通案性準則，讓各銀行都有共通標準可參考，客戶不論在哪家銀行操作，都能受到較一致的風險控管。

另一個考量是市況反轉。王允中強調，槓桿操作本來就是金融業常見業務，「不是說這個槓桿不能做」，而是要避免銀行大量讓客戶承作高槓桿操作，超過客戶風險承受度。

他說，每個人能承受的槓桿倍數不同，一旦市場或利率反轉，客戶就可能受傷。他並以過去雷曼連動債為例，提醒過高槓桿可能出事，現在訂定準則就是為了提前防範。

至於跨行操作風險，王允中說，目前了解的個案主要是高資產客戶，槓桿操作的資產通常集中在同一家銀行，實務上很難拿A銀行的資產到B銀行質押借款。

銀行公會正研訂金融資產擔保授信強化措施，預計近期報金管會，若無問題，今年底前可推動上路。至於是否統一槓桿倍數或借款成數，仍待公會版本確認。

銀行 失控 金管會 債券 槓桿

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