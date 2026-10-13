全球財政風險升溫 景順：新興市場債券不致有系統風險

全球主要經濟體債務負擔持續攀升，財政風險再度成為債市關注焦點。景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）表示，美國、英國及法國等已開發市場債務負擔明顯上升，核心債市再融資成本及期限溢酬走高，不僅影響當地債市，也可能降低新興市場資產的相對吸引力，進一步收緊全球金融環境。

在新興市場方面，文家輝認為，當前財政風險較偏向個別市場，而非系統性問題。其中，他看好部分波斯灣地區主權及準主權債券，其他市場則需留意個別財政風險。

文家輝分析，沙烏地阿拉伯、卡達及部分主權、準主權發行人，擁有強健的公共部門資產負債表，以及龐大的主權財富資產，且對外部融資依賴有限。部分發行人的資產負債表在新興市場中名列前茅，但債券利差仍反映相當程度的地緣政治風險溢酬，可望為長期投資人提供具吸引力的風險報酬機會。

另外，文家輝指出，巴西高實質利率持續影響債務動態，後續須觀察近期市場情緒改善能否獲得可信的財政政策落實支持；印尼長期維持3%的財政赤字上限，則是政策可信度及投資人信心的重要支柱。若相關框架出現重大調整，市場對中期財政路徑的關注可能升高。