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銀行AI會失控嗎？金管會畫紅線 四級風險控管曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業AI不再只會整理資料，未來還可能直接操作銀行系統、替客戶回信。為防止AI從「個人助理」走向「營運系統」後權限失控，金管會13日發布「代理AI安全諮詢文件」，提前建立資安防線。

金管會資訊服務處處長林裕泰表示，目前金融業導入代理AI多在試驗階段，尚未真正進入營運系統，但他說「未來AI嵌入行政及業務流程是遲早的事，不能等正式上線，才研究如何做好資安控管。」

此次諮詢文件中，金管會提出安全治理、風險分級及安全控管三大方向。其中，最關鍵是依「資料敏感度、動作影響、能力邊界」三大面向，將代理AI分成L1至L4四個風險等級，從低到高採取不同強度的控管措施。

簡單說，就是看AI能接觸多少敏感資料、可以執行哪些動作，及能自主執行多少任務。

例如只能執行單次指令，與能批次處理、甚至24小時持續運作，風險程度就不同。

林裕泰以銀行客服為例，AI若只是蒐集客訴資料、整理摘要，屬中低風險；但若能直接回信給客戶，涉及對外動作，風險就提高至中高。

同樣地，AI只能讀取資料，與可以修改、刪除資料，風險也大不相同。

安全控管方面，金管會提出「可觀測、可限制、可阻斷、可復原、可回溯」五大目標。金融業須限制AI能連接哪些系統、取得哪些資料，一旦執行異常，要能立即阻止、恢復原狀，並保留紀錄供事後追查。

林裕泰說，與過去主要回答問題的生成式AI不同，代理AI更像「超級助理」，可以自行搜尋資料、使用工具、串接系統執行任務，但一旦出錯，也可能引發連鎖效應。

因此，未來不能只看AI回答得準不準，而要看「給它什麼鑰匙、能開什麼門」。代理AI應視為「數位員工」，明確規範權限及工作範圍，最終責任仍由人承擔。

此次文件將對外徵詢意見30天，未來視技術發展及業界回饋，朝正式指引方向研議，目前尚無明確時間表。

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