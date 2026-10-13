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致茂爆違約交割！金管會新制明年4月上路 首違就預收10天

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

致茂（2360）爆出5,859萬元鉅額違約交割，今年上市公司已累計13起。金管會13日表示，違約交割新制明年4月1日上路，未來首次違約就須預收足額款券10個交易日，再犯更拉長至30日。

依現行制度，投資人一年內首次違約僅會收到券商書面通知；一年內第二次違約，完成補款結案後，才會在一定期間內連續10個營業日被要求預收足額款券。

新制明顯加重控管。未來違約紀錄追蹤期間拉長至5年，投資人首次違約結案、恢復交易後，前10個交易日就須預收足額款券；5年內第二次以上違約，則拉長至30個交易日。

也就是說，違約後若要買股票，須先備妥全部款項；賣股票也須先有現股，藉此降低再次發生交割不足的風險。

金管會已於9月23日核備證交所及櫃買中心修正規章，因券商還須修改系統，因此延至明年4月1日正式實施。

證期局副局長黃厚銘說，今年1至9月集中市場違約金額占總成交金額約十萬分之1.8，整體結算交割秩序仍屬良好，風險可控。

至於致茂此次違約是否與當沖有關，黃厚銘說，現行已從投資人資格、交易額度、預收款券及虧損情況等面向控管當沖風險，並會對當沖比率過高個股加強注意。

致茂 違約交割 金管會

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