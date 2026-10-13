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外籍員工買股卡關！金管會出招解決兩大難題 12月上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會13日宣布，12月下旬起開放上市櫃公司及旗下關係企業的外籍員工參加員工持股信託，不論人在台灣或海外，都能比照台籍員工，享有企業提供的持股獎勵。

這項福利過去只有本國籍員工能參加。證期局副局長黃厚銘說，許多上市櫃公司聘有外籍員工，希望透過相同福利搶才、留才，卻卡在法規限制，因此透過保管機構向金管會反映。

員工持股信託有什麼好處？簡單說，就是員工每月拿出一筆錢買公司股票，公司也額外掏錢補貼。例如部分企業由員工負擔三至五成，其餘由公司補足，讓員工累積持股、分享企業成長成果。

不過，外籍員工開放買股後，還有一個難題，就是「人少、錢少」，可能連股票都買不成。

黃厚銘解釋，新制上路後，員工持股信託將分成三類帳戶，包括本國籍員工、海外外籍員工及在台外籍員工。

前兩類參與人數及購股金額較多，但在台外籍員工相對少，每月湊出的購股資金不高，單獨下單不僅成本高，甚至可能買不到股票。

為此，金管會也開放「小單跟大單一起買」。在台外籍員工可併入本國籍員工信託專戶一起下單，成交後再把股票分回各自帳戶，不僅提高購股成功機會，也能靠較大交易量，向券商爭取更優惠的手續費及服務條件。

新制適用國內上市櫃、第一上市櫃公司及具有控制從屬關係的關係企業外籍員工，投資標的限所服務或所屬集團的國內上市櫃公司股票，並由信託業者負責外資專戶登記。

目前正由證交所、櫃買中心修訂規章，後續還須完成集保及信託業者系統建置，預計今年12月下旬正式上路。

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