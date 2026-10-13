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FinTechSpace攜5新創攻日本 深化台日金融科技合作

中央社／ 台北13日電

金融科技創新園區（FinTechSpace）今天表示，10月上旬率5家台灣金融科技新創團隊前往日本九州，透過跨國媒合與國際展會等，加速台灣新創拓展日本市場，串聯日本各地超過19家地方銀行及創投機構，促成逾50場商務洽談，也為後續台日金融科技概念驗證（PoC）及跨境合作奠基。

為協助台灣新創突破日本市場的信任與通路門檻，FinTechSpace攜手日本九州創投GxPartners及中華開發資本，共同舉辦跨國媒合會，聚焦新創投資、金融機構PoC實證及雙向市場落地。GxPartners代表也肯定台灣團隊的技術成熟度與合規能力，期待藉由此次活動促成與九州金融機構的實質合作。

FinTechSpace今天發布新聞稿指出，此次由FinTechSpace副執行總監林麗真率團，參與團隊包括凱特納科技（CyCatena）、禾亞數位科技（HOYABIT）、桓竑智聯（IHH）、凸版蓋特資訊（TOPPANSecurity）及立鼎資訊科技（TradingValley）等5家業者，解決方案涵蓋數位資產安全、AI反洗錢、數位身分驗證及智慧理財等領域，展現台灣金融科技的多元創新實力。

在2026福岡 RAMEN TECH 全球創新峰會（GlobalSummit）期間，團隊展示各項創新解決方案，吸引福岡市與福岡縣政府代表、瑞穗銀行、西日本城市銀行及九州電力集團旗下資通訊業者QTnet等到場洽談，針對技術應用與市場需求交換意見。此次行程累計促成逾50場商務對接，為後續技術導入及PoC實證創造機會。

FinTechSpace指出，代表團也參與Cross-border OpenInnovation Day活動，與台日創投、企業及新創生態系夥伴分享跨境市場布局與開放式創新經驗。園區進駐企業凸版蓋特資訊（TOPPAN Security）受邀介紹金融資安與數位身分驗證技術的海外實績，展現台灣業者的國際競爭力。

FinTechSpace表示，此次出訪建立「福岡—台北」常態走廊，協助台灣新創連結日本地方銀行、創投及企業資源，也為日本團隊來台發展提供雙向交流管道。未來園區將持續深化與日本創新生態系的合作，結合商務媒合、法規諮詢及在地PoC實證等資源，協助業者加速國際布局。

金融科技 台日

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