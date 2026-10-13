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國泰案震出十大新規！ 金管會要求七大投信設「類獨董」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國泰投信案燒出治理漏洞，金管會13日祭出十大強化措施，三大關鍵變革包括引進「類獨董」、訂定負責人兼職規範及強化重大事件揭露。首波七家兆元級投信，明年6月底前須設置「非利害關係董事」（類獨董）及公司治理委員會。

金管會從公司治理、內部控制及資訊揭露三大面向，分今年底、明年6月底兩階段推動。其中「類獨董制度」限兆元級投信，其餘九項措施適用全體投信。

依今年前八月資料初估，首波七家包括國泰、元大、群益、富邦、復華、安聯及統一投信。這也是投信業首度引進類似獨立董事及審計委員會的監督機制。

證期局副局長黃厚銘說，投信雖非公開發行公司，但管理資產龐大、受益人眾多，影響力不亞於公開發行公司，因此有必要強化治理。

未來由非利害關係董事組成公司治理委員會，專責利益衝突辨識、防制措施及內規規劃。

由於現行《投信投顧法》尚未納入獨董制度，金管會將先透過子法導入類獨董機制，並研議問責規範，讓利益衝突有人把關、失職有人負責。

第二大變革是規範負責人兼職。國泰投信前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨董，卻未向投信申報，導致基金及全委帳戶違規投資。

金管會將發布兼職函令，要求投信建立管理制度，至於兼職家數、職務範圍等限制仍待細訂。

同時要求全體投信強化利害關係人申報、內部人異動覆核、交易控管與內外部查核，避免個人漏報就讓整套內控失靈。

第三大變革是重大事件揭露。國泰投信今年1月已發現違規，卻到3月才完整向金管會通報、6月底才對外揭露。

黃厚銘指出，過去投信缺乏專屬的重大偶發事件通報規範，現行重大事項公告偏重基金業務，也未將違規投資利害關係人股票列為應公告事項，凸顯制度缺口。

金管會將訂定重大偶發事件通報新規，增設具「實質強制」效果的對外揭露機制，並檢討公告管道、揭露內容及受益人受影響程度等資訊。

推動時程上，今年底前先落實董事會責任、自行與外部查核、利害關係人控管及董事進修等五項措施；明年6月底前再推動類獨董、內控稽核標準、兼職管理及資訊揭露等其餘五項。

金管會 投信 獨董

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