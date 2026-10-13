因應退休財務需求 富達國際提「4T原則」

隨著台灣邁入超高齡社會，退休準備成為全民共同課題。深耕台灣40年的富達國際今天發布「2026台灣退休理財暨TISA認知民調」，富達國際大中華區銷售業務負責人及富達投信董事長李少傑表示，此次調查最值得關注的，不是民眾低估退休需求，而是有意識卻缺乏實際行動；富達因此提出「4T原則」，鼓勵民眾透過認知缺口（Think）、及早開始（Time）、設定目標（Target）、善用TISA（TISA）四大步驟，將退休規劃從想法轉為行動。

綜合本次調查結果，可勾勒出台灣民眾典型退休準備樣貌：年約43歲、居住北部，擁有大專以上學歷，月收入約4.4萬元，希望65歲左右退休，並期待退休後每月約有6.3萬元生活費。然而，其平均約41歲才開始規劃退休，目前每月可投入退休儲蓄或投資金額約1.1萬元。若以國人平均壽命81.27歲推算，退休生活長達16年，再根據前述期待退休生活費估算、尚未計入通膨，共需約1210萬元。在沒有及早開始長期投資的情況下，退休資產與理想退休需求將產生顯著差距。

當問到要維持理想退休生活每月需要多少錢，超過六成（64%）受訪者表示至少5萬元以上。然而，約六成（58%）目前每月可投入退休儲蓄或長期理財的金額不足1萬元，包含15%坦言扣除生活開銷已無資金或完全不打算進行任何投資理財。

除了資金有限，退休規劃起步普遍偏晚。過半（53%）是40歲之後才開始或預計開始退休儲蓄或長期理財規劃，其中更有26%是51歲之後才開始。多數（56%）表示退休準備落後，甚至尚未開始規劃；不到三成（26%）認為符合預期，僅6%自認準備超前。

提到退休儲蓄或投資的難題，47%表示可儲蓄或投資資金有限，51%不懂如何為退休準備長期投資，包含不知如何配置投資產品、選擇理財工具、停利停損等困擾；此外，23%表示不知道退休需要準備多少錢。

面對退休準備不足與投資行動力不足等問題，近年推出的TISA台灣個人投資儲蓄帳戶有望成為民眾退休理財的重要起點。調查顯示，雖然高達75%受訪者尚未聽過TISA，但有26%表示有興趣了解。對於投資產品的偏好，配息型明顯受到青睞，而不同世代也呈現差異。40歲以下族群最偏好股票類和指數型，較重視資產成長與資本增值；40歲以上最偏好配息型和保本型，更重視現金流與資產保護。

李少傑表示，退休準備不是離開職場前幾年才應思考的事，而是一項需要及早開始的長期規劃；最大的風險不是短期市場波動，而是太晚開始、甚至沒有行動，善用時間與投資紀律至關重要。根據本次調查結果，富達提出「4T原則」，鼓勵民眾透過認知缺口（Think）、及早開始（Time）、設定目標（Target）、善用TISA（TISA）四大步驟，將退休規劃從想法轉為行動。

李少傑說，提升退休韌性，除個人及早行動，也需要產業與制度共同支持。展望未來，富達將以三個「持續」，深化對台灣的承諾：持續投入台灣，結合全球投資與退休專業及40年在地經驗；持續服務台灣投資人，深化投資人教育；持續與台灣共同成長，攜手主管機關及產業夥伴支持亞洲資產管理中心、TISA與長期投資文化發展；讓台灣民眾建立更游刃有餘的財務未來。