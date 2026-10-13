快訊

美食部落客人設翻車！貪吃鬼涵涵離譜嗆路人全被拍到 態度丕變道歉了

明年春節請2天可連休11天！一票上班族不想跟進：感覺虧了

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會開放外籍員工參與員工持股信託 第4季上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會開放外籍員工參與員工持股信託，第4季上路。聯合報系資料照
金管會開放外籍員工參與員工持股信託，第4季上路。聯合報系資料照

金管會宣布，為推動企業國際化及吸引國際人才，將於近日開放上市櫃公司其具有控制與從屬關係的關係企業外籍員工得參與員工持股信託，投資所服務或所屬集團的國內上市櫃公司股票，並由信託業者作為外資登記主體，向證交所辦理境內或境外的外籍員工持股信託投資專戶登記，以解決外籍員工參與員工持股信託法規障礙。

同時，金管會已督導證交所及櫃買中心配合旨揭開放措施修訂相關規章條文，後續將由證交所與集保結算所、信託業者等相關單位進行系統開發與建置作業，預計於115年第4季開始實施。

考量境內外籍員工每月提存購股資金不高，若透過境內外籍員工持股信託投資專戶獨立交易，恐無法順利完成購股，損及其權益，金管會也明定信託業者得透過本國籍員工持股信託投資專戶買賣股票的彈性措施。

金管會表示，員工是企業經營與永續發展最重要的資產，本項開放措施實施後，外籍員工得比照本國籍員工，透過信託機制投資所服務或所屬集團之國內上市櫃公司股票，將有助於深化企業與跨國人才的長期關係，落實員工留才激勵機制，並建立企業、員工與資本市場的多贏局面，促進我國資本市場長遠發展。

金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

證交所董座林修銘接受《日經》專訪：發揮產業 優勢連結全球資金

防弊端再發生 金管會提投信新十誡 7投信要設非利關董事

證交所林修銘接受《日經》專訪：深化台日金融合作、連結全球資金

相關新聞

保險理賠「去住院化」 金管會揭定額給付、融通理賠等方案

外界關注，保險理賠制度應隨政策走向「去住院化」。金管會主委彭金隆說明，現在的醫療保險，不是全都以住院為前提，可能採取定額給付，比如癌症保單；至於其他舊保單，因投保時間已久較難變更，可能針對個案給予融通理賠。未來新保單，則朝在宅醫療方向設計。

防弊端再發生…金管會提投信新十誡 7投信要設非利關董事

金管會有鑑於近期投信事業利害關係人內部控制缺失的違規情事，影響投信事業聲譽及投資人權益，因此今天宣布就公司治理、內部控制及資訊揭露三大面向，提出十項強化投信事業治理措施。

兩大升值動力助攻 台幣Q4可望躋身亞洲最強貨幣之列

彭博分析師指出，台幣第4季偏向升值，有望成為亞洲表現最佳的貨幣之一。

財富管理論壇11月5日登場 羅尤美：建立創富新思維

美國10年期公債殖利率近日升破5%，帶動債券價格走跌，不少投資人面臨帳面評價損失。看似利空，但背後反映的其實是強勁的資本需求、持續的AI投資及穩健的經濟活動，而非經濟衰退風險。富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美強調，在升息循環，投資人應該建立創富新思維。

證交所董座林修銘：引導日資進駐台股

證交所董事長林修銘指出，證交所正將「深化台日金融雙向鏈結、擴大引進日本長線資金」列為核心戰略，盼以台灣堅實的科技供應鏈實力為後盾，引導日本個人、機構法人乃至退休基金進駐台股，加速落實台灣成為「世界科技島」資本樞紐的願景。

國銀高資產財管迎「3兆元、3萬戶」里程碑

據金管會統計，8月底23家國銀高資產財管規模（AUM）達3兆1,089億元，正式跨過3兆元，累計前八月大增9,506億元、超車去年全年；若延續近月每月千億元增速，全年新增上看1.35兆元，是去年的1.8倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。