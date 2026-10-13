金管會開放外籍員工參與員工持股信託 第4季上路

金管會宣布，為推動企業國際化及吸引國際人才，將於近日開放上市櫃公司其具有控制與從屬關係的關係企業外籍員工得參與員工持股信託，投資所服務或所屬集團的國內上市櫃公司股票，並由信託業者作為外資登記主體，向證交所辦理境內或境外的外籍員工持股信託投資專戶登記，以解決外籍員工參與員工持股信託法規障礙。

同時，金管會已督導證交所及櫃買中心配合旨揭開放措施修訂相關規章條文，後續將由證交所與集保結算所、信託業者等相關單位進行系統開發與建置作業，預計於115年第4季開始實施。

考量境內外籍員工每月提存購股資金不高，若透過境內外籍員工持股信託投資專戶獨立交易，恐無法順利完成購股，損及其權益，金管會也明定信託業者得透過本國籍員工持股信託投資專戶買賣股票的彈性措施。

金管會表示，員工是企業經營與永續發展最重要的資產，本項開放措施實施後，外籍員工得比照本國籍員工，透過信託機制投資所服務或所屬集團之國內上市櫃公司股票，將有助於深化企業與跨國人才的長期關係，落實員工留才激勵機制，並建立企業、員工與資本市場的多贏局面，促進我國資本市場長遠發展。