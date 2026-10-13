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防弊端再發生…金管會提投信新十誡 7投信要設非利關董事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
防弊端再發生，金管會提投信新十誡，7投信要設非利關董事。聯合報系資料照
防弊端再發生，金管會提投信新十誡，7投信要設非利關董事。聯合報系資料照

金管會有鑑於近期投信事業利害關係人內部控制缺失的違規情事，影響投信事業聲譽及投資人權益，因此今天宣布就公司治理、內部控制及資訊揭露三大面向，提出十項強化投信事業治理措施。

金管會將分二階段推動，循序漸進落實各項措施，以維護投資人權益並確保資產管理市場之穩健發展。

其中在公司治理，要求以1兆元規模以上的投信設置非利害關係董事（功能類似於獨董），並由非利害關係董事設置公司治理委員會，負責事業之利益衝突辨識與防制措施，及規劃事業相關內部規定或作業規範。資產規模是以前一年度的月平均值來計算。

證期局副局長黃厚銘說明，目前有7家投信，包括元大、群益、富邦、國泰、安聯、統一、復華投信規模超過1兆，要在明年七月之前設置非利關董事，處份將包括罰鍰、警告、停業、甚至解職。

在公司治理上，亦會敦促投信事業落實董事會與總經理之職責，建立有效問責機制，並強化法令遵循、內部稽核及風險管理之職能，型塑高度誠信經營之文化。

內部控制面向措施包括：

(一) 精進內部控制標準規範並落實辦理：

1. 精進投信事業內部控制標準規範及稽核制度，納入內部人資料覆核及稽核機制，針對實務執行及風險管理需求，強化相關控制與查核機制。

2. 敦促投信事業加強自行查核，善盡內部控制及風險管理責任，強化相關內部控制制度之設計及執行。

3. 透過外部查核機制檢視投信事業內部控制制度之辦理情形。

(二) 訂定負責人兼任規範及強化利害關係人申報控管機制：

1. 發布函令規範負責人兼職行為，並要求訂定內部控制制度及落實相關管理措施。

2. 要求投信事業規劃建立利害關係人申報及交易控管機制，以提升資料完整性與正確性。

(三) 加強教育訓練：要求董事會成員持續參加利益衝突等主題之進修課程，以提升對於相關事件之敏感度與處理能力。

資訊揭露面向包括：

(一) 精進重大偶發事件之通報及揭露機制：

1. 訂定「投信投顧業通報重大偶發事件應遵循事項」以強化重大偶發事件之辨識、通報及相關處理作業。

2. 於重大偶發事件通報流程內，增訂具實質強制投信事業須對外公開說明與資訊揭露機制。

(二) 強化重大事項公告申報規範：擴大應公告申報之重大影響受益人權益之事項範圍，使攸關受益人權益之重要資訊均能適時揭露。

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