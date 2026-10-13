保險理賠「去住院化」 金管會揭定額給付、融通理賠等方案

外界關注，保險理賠制度應隨政策走向「去住院化」。金管會主委彭金隆說明，現在的醫療保險，不是全都以住院為前提，可能採取定額給付，比如癌症保單；至於其他舊保單，因投保時間已久較難變更，可能針對個案給予融通理賠。未來新保單，則朝在宅醫療方向設計。

行政院長卓榮泰13日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委王正旭質詢談及，有關改善醫療保險，隨著政策走向「去住院化」，保險理賠制度，應該從住院調整為治療導向。過去的舊保單條件強制綁定要住院，民眾的保費繳了很多年，最後卻因為沒有住院，而申請不到保費。同時，政策上也應該避免「為了領保險而住院」。

彭金隆答詢說明，過去這段時間，金管會跟衛福部做過非常密切的討論。現在的醫療保險，不是全都以住院為前提，可能採取定額給付。比如癌症保單，民眾只要被診斷出癌症，保險公司就給付了，不會看民眾實際的支付情況。

彭金隆指出，比較大的問題是，其他保單是以住院為綁定。其中一部分是舊保單，當時規範的風險條件、費率都已確立，而且這是很多年前訂的，這要做變更就比較困難。

彭金隆解釋，解決方法有兩個。比如白內障手術，過去必須要住院，後來因為醫療進步不需要住院了，這部分就採用融通理賠。這些因為醫療進步，而不需要住院的情況，這一部分把它分離出來，做個案處理，目前金管會正在處理這件事。

至於在宅醫療的部分，彭金隆說，未來新的保單是按照這個方向來設計，市面上已經有類似產品可以供民眾選擇。現在已經有四家保險業者提出，也就是四張保單，已經針對在宅醫療提出保險理賠方案。

王正旭也問，傷病險的投保率僅29.62%，且不包含在全民健保之內，是否能讓中小企業透過產業公協會、工業區的廠商來聯合，做聯合團保的形式，提高這方面的覆蓋率？

彭金隆表示，這項理念跟金管會現在推動的非常一致。過去保險比較消極被動，等發生後才理賠，現在希望提升到損失的預防。比如癌症早篩，現在相關的癌症保單，已經有推出弱體癌症保單，對於早期癌症、輕的癌症，保險公司還是願意承保，只是家數較少，金管會將朝這個方向來鼓勵業者。