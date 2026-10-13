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金價反彈藏隱憂！全球購金大戶轉賣黃金 下一步看這關

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國際金價13日小幅反彈，重新站回每英兩4,180美元，但短線仍面臨美元走強、油價上漲及央行賣金等壓力。根據最新報價，13日盤中最高4,180.98美元、最低4,150.98美元，較前一交易日收盤4,170.86美元回升，顯示低檔仍有承接買盤。

金價近期反彈受阻，主要受到油價上漲與美元走強影響。中東地緣政治風險推升能源價格，加深市場對通膨再度升溫的擔憂，聯準會（Fed）進一步升息的可能性仍未完全消除，美債殖利率維持高檔，持續壓抑不孳息黃金的吸引力。

值得注意的是，過去支撐金價的重要央行買盤也出現變化。全球前八月第四大黃金買家哈薩克央行，計劃年底前將黃金占外匯儲備比重由78%降至75%，部分透過出售實體黃金達成，為市場增添賣壓疑慮。

不過，央行購金趨勢尚未全面逆轉。中國人民銀行9月增持約23公噸黃金，連續23個月買進，加上黃金ETF資金流入達四年高點，仍為金價提供中長期支撐。

短線來看，4,200美元仍是多頭必須突破的第一道關卡，下方則先看4,150美元能否守穩，若再度跌破4,100美元，市場恐重新測試4,055美元附近支撐。後續美國通膨數據、Fed利率政策及央行買賣動向，將是金價能否延續反彈的關鍵。

金價 黃金 央行

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