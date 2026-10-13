富邦金控推 Run For Green ®健康綠動大挑戰 跑步累積公益里程

日常的運動也能成為支持公益的具體行動，富邦金控攜手adidas及永悅健康，於台北市中正運動中心（舞動陽光）共同舉辦「Run For Green®健康綠動大挑戰」。結合運動訓練、公益闖關及永續教育等多元互動體驗，邀請跑者一起關注環境永續、偏鄉陪伴、弱勢教育及運動平權等四大議題，同時結合Run For Green®「邦助計畫」，鼓勵民眾透過跑步累積公益里程，將運動能量轉化為社會正向影響力。

富邦金控長期透過「Run For Green®」倡議計畫號召全民以跑步實踐永續與公益，今年7月再推出「邦助計畫」，民眾只要參加「2026富邦Run For Green®全民線上跑」或指定賽事，累積完成40公里，即可從四大公益議題中選擇自己想要支持的議題，由富邦培育1株台灣原生種樹苗，或捐贈「邦助金」予指定公益夥伴。

本次「Run For Green®健康綠動大挑戰」選在地方型運動中心，希望號召更多喜歡運動的民眾一起響應，一共邀請了100位跑者參與，分別組成「地球隊」、「無限隊」、「擁抱隊」、「圓夢隊」及「綠苗隊」五大主題隊伍，結合最新混合式跑步肌力訓練及遊戲闖關模式，將運動樂趣與公益行動結合，鼓勵大眾從日常行動實踐社會共好的精神。

活動關卡設計緊扣Run For Green®邦助計畫核心理念，其中「綠色足跡」結合跑步機挑戰，鼓勵民眾透過運動支持環境永續理念；「永續波比大翻轉」邀請跑者分享日常減碳行動，提升環保意識；「愛的限時專送」透過搬運物資體驗，象徵將關懷送進偏鄉；「穩紮穩打知識家」結合公益知識問答，深化對弱勢教育議題的認識；「投準蜂鳴球」則由富邦金控與中華民國身障棒壘球協會共同構思，讓參與者透過投球遊戲，體驗視障棒壘選手憑藉蜂鳴球「聽聲辨位」進行投打的難度，藉此理解運動平權的價值與意義。

活動同時串聯「2026 Run For Green®全民線上跑」，跑者只要透過穿戴式裝置或常用跑步APP綁定上傳，跑滿指定里程即可參與邦助計畫，讓每一步都化為真實的公益行動。今年活動也擴大與跨界夥伴合作，包含貳樓、World Gym、舞動陽光、adidas、GARMIN、Gogoro、美彤生醫等品牌共同響應，跑者累積完成指定公里數或擠進個人、團體排行榜，即有機會抽中Garmin Forerunner 570運動手錶、2026 Fubon Angels應援毛巾、adidas跑鞋、貳樓餐券等好禮；完成「富邦加碼任務」，並分享至個人Facebook或LINE，還有機會抽中Gogoro EZZY 500電動機車。