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證交所董座林修銘：引導日資進駐台股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘。證交所／提供
證交所董事長林修銘。證交所／提供

證交所董事長林修銘指出，證交所正將「深化台日金融雙向鏈結、擴大引進日本長線資金」列為核心戰略，盼以台灣堅實的科技供應鏈實力為後盾，引導日本個人、機構法人乃至退休基金進駐台股，加速落實台灣成為「世界科技島」資本樞紐的願景。

台股重要性日增，近來國際財經媒體彭博官網也特別新增台股指數即時走勢，證交所董座更成為各大國際媒體專訪人物。

林修銘近日接受《日本經濟新聞》（Nikkei Financial）專訪，做出以上表述，他透露，為大幅提升日本投資人布局台灣市場的便利度，證交所目前正積極與日本全國性大型證券公司密切洽談，相關跨國合作近期可望陸續展現具體成果。

林修銘分析，過往台日金融合作多偏向以指數型商品（ETF）為主的跨境連結；未來的推進重點，則是全力打通雙向投資管道，讓日本一般投資人與法人能更直接、便利地買進台灣優質個別股票。

特別是日本擁有規模龐大的養老金（年金）與壽險資金等長期機構法人，這類重視長期複利與穩健配息的資金，正是證交所極力爭取注水台灣的關鍵目標，藉此促進台灣資本市場的投資人結構更趨多元與穩固。

林修銘表示，台灣掌握全球AI與半導體關鍵技術，產業基礎紮實，目前外資持股已占台股市值約50％。在科技巨擘向國際展現亮眼實力的同時，證交所進一步規劃推行由臺灣指數公司編製的「璞玉指數」，主動向日本等國際長線機構推薦營運體質優異、股利發放穩健的中小型關鍵供應鏈與優質傳統產業。他強調，當全球股市面臨波動時，這些具備「璞玉」特質的成分股更具抗跌與防禦價值，極具吸引日本保守型與收益型長線基金的潛力。

除傳統與中小型潛力股，證交所亦全力建構「台灣創新板」生態系，涵蓋綠能環保、循環經濟、智慧醫療、機器人及AI應用等次世代產業；截至2026年第2季財報，創新板30家掛牌企業中已有過半數、16家實現獲利，營運韌性顯著提升。

證交所持續深化與日本等主要金融市場的對接，不僅要引進日本雄厚的長期資本灌溉台灣新興科技與護國群山，更要成為亞洲最具活力的雙向投資樞紐。

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