財富管理論壇11月5日登場 羅尤美：建立創富新思維

美國10年期公債殖利率近日升破5%，帶動債券價格走跌，不少投資人面臨帳面評價損失。看似利空，但背後反映的其實是強勁的資本需求、持續的AI投資及穩健的經濟活動，而非經濟衰退風險。富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美強調，在升息循環，投資人應該建立創富新思維。

經濟日報將於11月5日舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，羅尤美將發表專題演講，題目為「升息循環，建立創富新思維」。本論壇由中國信託銀行、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

羅尤美分析，美國2026年實質國內生產毛額（GDP）成長率預估約2.5%，仍高於聯準會（Fed）預估的2.2%及市場共識約2%。在企業獲利持續成長且利率上升過程有序的情況下，美債殖利率走高本身並不足以終結股市多頭趨勢。

市場結構也正在發生變化。羅尤美指出，過去兩年AI帶動半導體、GPU及雲端服務供應商快速成長，但下一階段的投資焦點可能逐步轉向AI應用端企業。工業、金融、醫療及消費產業正開始透過AI改善定價、庫存管理、人力配置及營運效率，AI所創造的生產力提升有機會逐步反映在企業獲利。

羅尤美表示，與此同時，市場漲勢也不再只由少數大型科技公司主導，而逐步擴散至價值股、小型股、新興市場及非美成熟市場，顯示跨區域與跨風格配置的重要性正持續提高。

在固定收益市場方面，羅尤美指出，AI資本支出帶動大型科技企業增加發債規模，使部分長天期投資級公司債出現價格錯位。部分高品質投資級債券殖利率已接近非投資等級債券水準，但企業基本面與現金流仍算穩健，形成具吸引力的收益機會。未來債券投資重點將從押注利率下降帶來的資本利得，轉向收取較高收益率本身所提供的報酬來源。

羅尤美指出，由於股債的相關性升高，單靠傳統股債配置未必能滿足長期退休及財富累積需求，帶動私募股權等另類產品在投資組合中的重要性持續提升。