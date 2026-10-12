獨／公股投信四合一 最新四大程序底定

知情人士透露，除了攸關公股投信四合一的第一、兆豐、合庫、華南四家金控以及投信董事會將在22日同步召開之外，最新的後續四大程序已經底定，22日下午會由4家金控的總經理，以及第一金投信董事長尤昭文到證交所舉行記者會，這也將是證交所舉行的併購記者會出席高層最多的一場。

由於第一金投信為存續投信，因此預定22日下午在證交所的說明會，會由第一金控總經理方螢基主持，因為一口氣連動了四家公股金控，這將是金融併購史上參與的金控最多的一樁合併案。

針對新底定的四大程序，知情人士指出，重點包括，1. 由第一金投信發行新股以換股合併其他三家投信，其餘三家金控則需申辦其投信子公司的消滅，並取得合併後第一金投信部分持股，因目的各不相同，例如第一金就是以投信的經營主導權為目的，而其他的金控則是以投資為目的，因此各家金控應個別向銀行局申請核准，而且在呈報金管會的時候，會一併函報財政部同意函以及員工安置計畫同意書。

2. 由各家金控個別申請銀行局核准後，再由身為存續投信的第一金投信向證期局遞件申請，且三家消滅投信亦需於申請文書上用印，以證明雙方合意合併。

3. 由第一金集團送件取得公平交易委員會核准。

4. 換股比率則與每一家公股金控在第一金投信的持股比重連動。據了解，持股比重最高的是第一金投信，持股比重過半、約50.3%，兆豐投信居次、約30.4%，合庫投信持股9.8%、華南永昌投信持股9.5%。

持股比重也連動董監席次分配結果。合併後，第一金投信董事會的董監席次總共10席，持股過半的第一金投信有4董2監，兆豐投信有1董1監，而合庫投信跟華南永昌投信則各有1席董事。