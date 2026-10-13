南山「百歲人生」保單 二連發

南山人壽推出兩張「百歲人生」系列保單。「安心溢百」主打重大傷病及特定疾病，保障最長可延續到100歲；「長享平安」聚焦高齡骨折及意外風險，最高80歲仍可投保。

國人平均壽命達81.27歲，保障需求增加。據健保署統計，至今年8月底，重大傷病有效領證逾104萬人，約每22人就有一人，其中癌症近50.4萬人、占逾48%。

「安心溢百」提供10年、20年繳費，涵蓋22類逾300項重大傷病及九項特定疾病，包括重度急性心肌梗塞及多項心臟手術。

罹患符合條款的慢性精神病或全身性自體免疫症候群，可先領保額30%，保單仍有效，保留70%保障；另有完全失能給付、特定失能豁免保費及健康促進增額給付。

南山人壽指出，愈年輕投保，保費相對較低、保障期間較長。以繳費20年、保額100萬元為例，50歲投保的年繳保費是新生兒的三倍以上，適合父母及早替子女規劃保障。

例如新生女嬰投保200萬元、繳費20年，年繳保費約4.8萬元；若三歲確診符合條款的自閉性疾患，可先領60萬元，日後若再罹癌，可依約領取剩餘140萬元。

「長享平安」則瞄準高齡骨折缺口。據健保資料，75歲以上因前臂、股骨及小腿骨折就醫的每十萬人發生率，是75歲以下的4.8倍，但部分1年期骨折險僅續保至75歲。

該保單提供20年繳費、50至70歲投保，或10年繳費、50至80歲投保兩種選擇，骨折保障最長至90歲，意外身故及意外1至6級失能保障最長至100歲。

以保額100萬元為例，單一事故骨折依部位、類型給付2萬至35萬元，另加發10%骨折關懷金；意外住院每日可領2,000元。以50歲男性繳費20年計算，年繳約1.8萬元、換算每天約為50元。