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國泰金帶青年思辨氣候調適

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國泰金控連續七年舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，今年以「調適不任性，青年好韌性」為題，邀請不同領域專家，右五為國泰投信總經理劉上旗。國際氣候發展智庫 ICDI／提供
國泰金控連續七年舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，今年以「調適不任性，青年好韌性」為題，邀請不同領域專家，右五為國泰投信總經理劉上旗。國際氣候發展智庫 ICDI／提供

高溫警報下，該不該彈性上班上課？租屋冷氣電費又該誰付？國泰金控（2882）連續第七年舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，今年將焦點從減碳延伸至「如何與暖化共處」，邀青年共議高溫下的生活難題。

據聯合國環境規劃署（UNEP）9月報告預示，全球升溫將突破《巴黎協定》力求控制的攝氏1.5度門檻。

這意味氣候行動不能只減緩暖化，更須思考如何因應高溫，從日常生活培養氣候韌性。

今年論壇以「調適不任性，青年好韌性」為題，移師高雄國立科學工藝博物館舉辦，歷年累計吸引逾2,700名青年參與。

國泰金控資深顧問程淑芬表示，國泰從自身低碳轉型，逐步走向責任投融資及企業議合，也希望為青年搭建獨立思考、參與氣候行動的平台。

論壇邀集不同領域專家提出解方。台灣青年氣候聯盟理事趙品諭分享如何將國際氣候調適目標落實到台灣；成大教授林子平從都市熱島切入，主張城市空間應優先回應行人、低碳運具與降溫需求。

蓋婭智壤科技執行長林盈則以智慧地下微灌技術為例，透過節水七成、降低務農負擔，說明創新氣候解方也能帶動商機。

論壇後半場由主持人蔡尚樺帶領「青年韌性思辨沙龍」，透過YES／NO舉牌，讓青年對高溫警報下是否彈性上班上課、道路該留停車格還是樹蔭，以及租屋降溫電費由誰負擔等議題表態，討論不同選擇背後的影響。

其中一名15歲學生認為，降溫電費若全由房東負擔，成本可能轉嫁租金，房客也可能缺乏節電誘因。他分享平時將冷氣設定27度，認為守護環境也是個人責任。

國泰投信總經理劉上旗表示，未來50年是青年的舞台，青年擁有想像力與批判思考，企業及政府應提供更多參與機會。他也以「時代考驗青年，青年創造時代」，勉勵青年勇於表達觀點。

國泰金控另於台灣氣候行動博覽會設置「國泰永續識務所」，以自然氣味體驗串聯茶園、山林、農業及海洋，吸引近千人次參觀；另舉辦四場永續沙龍，吸引逾百人交流氣候與生物多樣性議題。

國泰金 國泰 青年

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