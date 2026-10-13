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陽信銀前三季每股賺1.274 元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

陽信銀行今年9月份單月稅前盈餘5.5億元，年增23%。前三季累積稅前盈餘達54.5億元，較去年同期成長11%。稅前每股盈餘1.274元。另逾放比0.05%、備抵呆帳覆蓋率2,173.48%，維持優質水準。

陽信銀行截至第3季，總資產為8,575億元，淨值達588億元，較去年同期分別上升7.2%及5.7%，營運規模與自有資本穩健成長。

陽信銀行今年度已於9月底順利完成現金增資15億元，有效強化資本結構並提升業務成長動能。此次增資除原股東及員工積極認購外，更獲廣大客戶踴躍支持，顯示該行贏得投資人的信任與肯定。2026年現增15億元加計2025年盈餘轉增資24.24億元，預計10月底資本額將可達443億元。

陽信銀行為優化存款業務結構，即日起至2026年12月31日止，限時推出「自然人新臺幣1年期優利定存專案」。陽信銀行表示，該專案利率由原先1.88%提升至1.95%，凡客戶持新資金（歸戶金額以2025.12.31為基期）辦理，每戶上限5,000 萬元 (含) 內享一年期固定利率1.95%優惠，民眾可至臨櫃辦理。

陽信銀行近日在各大財富管理評選中脫穎而出，榮獲《卓越雜誌》卓越銀行評比「最佳財富增值獎」及「最佳服務品質獎」，並奪得《今周刊》第20屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳客戶信任獎」三項殊榮，展現深厚的專業與品牌實力。該行長期以客戶為中心，整合投資研究、資產配置與風險管理，深耕在地服務。未來將持續秉持穩健、前瞻、專業與熱忱的精神，提供目標導向的顧問式財富管理服務，陪伴客戶穩健實現人生各階段的財務目標。

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