中租前九月EPS 8.73元

中租控股（5871）昨（12）日公告自結獲利，今年9月單月自結合併稅後純益16.8億元，每股稅後純益（EPS）為0.97元，累計前九月合併稅後純益為158.7億元，累計前九月合併每股稅後純益為8.73元。主要是因今年整體成本費用率下降，台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額持續減少，帶動獲利表現。

中租控股今年9月單月自結合併稅後純益16.8億元，每股稅後純益（EPS）為0.97元，較去年同期成長23%，累計前九月合併稅後純益為158.7億元，年增6%，累計前九月合併每股稅後純益為8.73元。

中租控股表示，獲利成長主要是因今年整體成本費用率下降，台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額，隨資產品質趨穩，持續減少，分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別皆較去年成長5%、12%及9%。

營業收入方面，中租控股9月自結合併營收為81.9億元，較去年同期成長3%，累計前九月營收為731.2億元，年減0.4%，年減幅度逐月縮小，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區累計營收較去年同期分別減少2%、4%，東協地區則成長14%；若與前月相較，合併營收月增0.3%，主要是因台灣當月售電收入較前月增加，中國大陸新增業績維持月增。

中租控股的業務主要以企業金融為核心，透過提供企業租賃與分期付款等多元融資服務，持續滿足中小企業的資金調度需求。截至目前，中租於泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼等地皆有投資據點。

東南亞市場之所以能繳出雙位數成長，歸功於中租控股的因地制宜策略。相較中租於台灣經營已逾40年，東南亞多數據點發展約在十年左右，營運基期相對較小，市場擴張潛力龐大，通常租賃業務成長率會是當地經濟成長率的數倍，只要經濟動能回溫，業務便能迅速放大。