富豪存款占比跌破四成

美國10年期公債殖利率近日升破5%，帶動債券價格走跌，不少投資人面臨帳面評價損失。看似利空，但背後反映的其實是強勁的資本需求、持續的AI投資及穩健的經濟活動，而非經濟衰退風險。富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美強調，在升息循環，投資人應該建立創富新思維。

2026-10-13 02:38