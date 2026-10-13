星展銀AI理財搶攻新富族

台灣財富管理市場競爭升溫，國際銀行正瞄準「新興富裕客群」，運用人工智慧（AI）、數位金融及大數據分析，將財富管理服務從傳統高資產客戶，擴大至受薪專業人士、中小企業主等族群。相較於過去仰賴理財專員一對一服務的模式，星展銀行消費銀行暨財管主管許志坤表示，星展銀希望透過數位平台與AI代理人降低服務成本，讓更多民眾享有個人化投資建議，並藉此爭取台灣客戶的資產配置。

許志坤指出，台灣與香港、新加坡具有相似的市場特性，都有規模龐大的新興富裕族群。

這群客戶收入與生活相對穩定，具備一定投資能力，但尚未達到超高資產客戶的門檻，對退休規劃、資產增值及海外投資有需求，卻未必需要專屬理財專員提供密集服務。

如何以合理成本服務這群客戶，成為銀行發展財富管理的重要課題。許志坤分析，傳統模式通常將專屬理財專員配置給高資產客戶，若要將相同服務延伸至大量受薪族及中小企業主，人力成本將難以負擔。業者因此計畫借助AI及數位工具，建立可規模化的財富管理服務模式。