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國銀高資產財管迎「3兆元、3萬戶」里程碑

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會統計，8月底23家國銀資產財管規模（AUM）達3兆1,089億元，正式跨過3兆元，累計前八月大增9,506億元、超車去年全年；若延續近月每月千億元增速，全年新增上看1.35兆元，是去年的1.8倍。

8月更交出「人、財雙創高」成績單。AUM單月暴增1,698億元，客戶數也月增1,984戶、達3萬596戶，兩項月增量雙雙寫開辦以來新高，「3兆元、3萬戶」雙里程碑正式達陣。

這波成長不只單月衝刺。AUM自4月起已連五個月月增千億元，前八月客戶累計增加1萬13戶，也超越去年全年；第三個兆元更只花不到一年就到位。

金融圈指出，除全球投資行情熱絡，高雄專區擴大銀行試辦業務，也是高資產財管加速的重要推力。

專區開放資產融資、家辦及多元投資服務，讓銀行從商品銷售延伸至大戶資產活化、資金調度及家族客製化服務。

其中，資產活化業務尤其受到大戶關注。有銀行觀察，專區客戶對資產組合融資（Lombard Lending）詢問度最高，其次是保費融資，反映大戶除了追求投資報酬，也重視活用既有資產、提高資金運用彈性。

下一波成長動能，則來自家辦全台落地。金管會已開放家辦顧問業務走出高雄，首波11家銀行符合申請資格，把財富傳承、家族治理及資產管理服務擴大至全台，有望成為2027年財管成長的新推力。

券商同樣搶攻富豪市場。8月底十家券商高資產客戶達2,136人、年增41%。

國銀 資產 金管會

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