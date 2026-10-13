國泰世華TWQR 商戶收款利器

國泰世華銀行搶攻店家數位收款商機，推出「TWQR商戶收款服務數位申辦平台」，主打24小時線上申請、隨到隨審，核准後最快隔日啟用。即日起至明年2月底，符合活動條件的商戶每月最高還可獲888元手續費回饋。

此次新平台不只追求申辦速度，更把商戶從業務申請、收款確認到商店管理的流程串成「線上一條龍」。

符合專案條件的店家，可在線上取得相關服務，減少繁瑣填單、等待及跨系統操作負擔，讓商戶導入數位收款更便利。

在申辦端，商戶可依自身時間線上申請，免配合銀行櫃檯營業時段；銀行接件後採隨到隨審，縮短申辦等待時間。

對白天忙於接待客戶、沒空辦理金融業務的店家而言，可增加申辦彈性，降低導入數位收款的時間成本。

在適用對象方面，新平台目前開放12類營業項目，包括餐飲、飲料、家居裝潢、寵物美容、汽機車零件買賣、服飾配件、美甲及美髮等，國泰世華銀將協助符合條件的實體店家及攤商導入數位收款，擴大日常消費使用場景。

在實際收款端，TWQR是由財金公司推出的共通支付標準，整合金融機構與電子支付機構兩大支付體系。

對店家而言，只需使用同一個TWQR收款碼，即可受理參與服務的合作機構App付款，減少因消費者使用不同支付工具，而需配置多種收款碼的困擾。

國泰世華銀也以手續費優惠提高店家導入意願。即日起至2027年2月28日，使用該行TWQR收款服務且符合活動條件的商戶，核准後每月最高可享888元手續費回饋，活動期間累計最高4,440元，協助減輕數位收款的費用負擔。

完成收款後，店家還得處理對帳及帳款管理。國泰世華銀也提供「商店服務管理後台」，可查詢交易紀錄、交易帳款與相關金流資訊，讓商戶掌握收款情況，減少人工查找資料與核對帳款的時間，提升日常營運效率。

國泰世華銀未來將持續了解商戶管理需求，逐步優化後台功能，並整合支付、金流與商戶管理服務，減少店家跨系統操作及人工處理負擔，讓數位支付從單純的收款工具，進一步延伸至日常營運管理。