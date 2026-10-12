富豪不愛存款了！占比跌破四成 美升息後會逆轉嗎？

富豪大戶存款跌破四成，9月會現轉折嗎？據金管會統計，8月底國銀高資產客戶存款占比降至39.4%寫逾四年新低；但美國9月升息後市場震盪，銀行已見部分大戶獲利了結、回流存款，第4季存款占比有望止跌回穩。

這道「四成防線」並非一夕失守。存款占比自5月起連四個月下滑，較去年底減少5個百分點，較2023年7月高峰更大減13.8個百分點。前次低點是2022年3月的38.6%。

其他商品配置則走揚。8月底基金占比升至17.3%、債券14.9%，雙雙創高；保險升至13.2%，連四個月增加，年增2.2個百分點。境外結構型商品則由8.4%微降至8.3%。

轉折出現在9月。美國升息1碼，市場預期年底仍可能再升息，加上地緣政治與通膨疑慮，大戶由積極追價轉向審慎布局。

大戶並非不投資，而是轉換配置。銀行建議減碼漲多的股票與科技基金，轉向平衡型基金、美國非科技股、基礎建設、黃金及私募基金；也可評估固定配息結構型商品（FCN）或具保本設計的商品（PGN），強化下檔防護。

銀行認為，AI長線趨勢未變，部分大戶暫將資金停泊存款，等待市場修正後重新布局。

8月跌破四成後，9月存款占比能否止跌回升，將成富豪資金風向的新指標。