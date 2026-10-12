快訊

台中55歲婦倒臥家中死亡…頭有撕裂傷 兒卻在房間呼呼大睡

不甩主辦方？沈伯洋團隊拋10/24辯論 蔣萬安競辦諷：無限叫陣

中東緊張情勢未見緩和 台指期夜盤回測下檔10日線

聽新聞
0:00 / 0:00

富豪不愛存款了！占比跌破四成 美升息後會逆轉嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

富豪大戶存款跌破四成，9月會現轉折嗎？據金管會統計，8月底國銀高資產客戶存款占比降至39.4%寫逾四年新低；但美國9月升息後市場震盪，銀行已見部分大戶獲利了結、回流存款，第4季存款占比有望止跌回穩。

這道「四成防線」並非一夕失守。存款占比自5月起連四個月下滑，較去年底減少5個百分點，較2023年7月高峰更大減13.8個百分點。前次低點是2022年3月的38.6%。

其他商品配置則走揚。8月底基金占比升至17.3%、債券14.9%，雙雙創高；保險升至13.2%，連四個月增加，年增2.2個百分點。境外結構型商品則由8.4%微降至8.3%。

轉折出現在9月。美國升息1碼，市場預期年底仍可能再升息，加上地緣政治與通膨疑慮，大戶由積極追價轉向審慎布局。

大戶並非不投資，而是轉換配置。銀行建議減碼漲多的股票與科技基金，轉向平衡型基金、美國非科技股、基礎建設、黃金及私募基金；也可評估固定配息結構型商品（FCN）或具保本設計的商品（PGN），強化下檔防護。

銀行認為，AI長線趨勢未變，部分大戶暫將資金停泊存款，等待市場修正後重新布局。

8月跌破四成後，9月存款占比能否止跌回升，將成富豪資金風向的新指標。

升息 富豪 國銀 金管會 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國銀高資產大戶8月突破3萬人 資產管理規模達3.1兆

分析：去美元化疊加避險需求 推動中國狂掃黃金

高檔震盪勝率法則

美元式微論升溫／民間取代政府 美市場風險加劇

相關新聞

外資連4賣提款近1,500億元！新台幣連三貶 32元保衛戰開打

國慶連假後新台幣貶勢未歇，12日新台幣兌美元匯率收在31.895元、貶值2分，連續三個交易日收貶，台北及元太外匯市場總成交量達27.17億美元。盤中一度重貶1.07角，最低觸及31.982元，逼近32元整數關卡。匯銀人士認為，短線新台幣仍有貶值壓力，本周為32元整數關卡保衛戰。

第三個兆元只花9個月！國銀財管全年增量 要挑戰天量了

據金管會統計，8月底23家國銀高資產財管規模（AUM）達3兆1,089億元，正式跨過三兆元，累計前八月大增9,506億元、超車去年全年；若延續近月每月千億元增速，全年新增上看1.35兆元，是去年的1.8倍。

碳費偏低未來成本恐更高 吳中書揭台灣永續金融8大挑戰

台灣經濟研究院董事長吳中書今天指出，台灣永續金融面臨8大挑戰，包括碳費較歐盟、新加坡等國偏低，但國際減碳時程表已確立，未...

去年逾5,600人食品中毒 國泰產險籲餐飲業者定期檢視產品責任保障

餐飲服務已是民眾日常生活的一部分，從早餐店、餐廳內用餐，到外帶、外送餐點，各項食品自採購、保存、製備至交付消費者的每個環節，都牽動食安與店家營運風險。根據財政部2026年6月最新統計，全台餐飲業營利事業家數已超過18萬家；衛生福利部食品藥物管理署統計則顯示，2025年全台食品中毒通報案件計1,212件、超過5,650人食品中毒，顯示餐飲市場持續熱絡下，餐飲業者更須做好風險管理，為消費者食安把關。國泰產險呼籲，餐飲業者應主動檢視營運風險，從食材管理、作業流程到責任保障等，建立完整防線。

緬懷「金融教母」侯金英 彭金隆：對台灣金融業今天的榮景貢獻厥偉

被譽為「台灣金融教母」的遠銀前董事長、金融研訓院前董事長侯金英逝世周年，金管會主委彭金隆今天於紀念論壇表示，侯金英在金融業桃李滿天下，今天台灣金融業能有今天的榮景她貢獻厥偉。

楊金龍懷念恩師侯金英：永遠記得她走進課堂的親切笑容

被譽為「金融教母」、離世一年的遠東銀行前董事長侯金英紀念論壇今天舉行，包括央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆以及央行前副總裁許嘉棟、金融研訓院董事長雷仲達都親自致詞，其中楊金龍感性的回憶恩師，侯金英不但是他大四時期的導師，其夫婿梁國樹更在訪問倫敦期間，帶著當時身為央行倫敦代表處主任的他拜會英格蘭銀行，有提攜之恩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。