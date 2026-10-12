國銀高資產大戶8月突破3萬人 資產管理規模達3.1兆

金管會統計顯示，截至2026年8月底，23家國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）增至新台幣3兆1089億元，月增1698億元，高資產客戶8月底達3萬596人，月增1984人，不管是AUM還是客戶數，皆創下歷來單月增額新高。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至2026年8月底，核准26家銀行獲准開辦高資產財管業務，統計23家已正式開辦。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至8月底高資產客戶數為3萬596人，單月增加1984人，AUM達到3兆1089億元，月增1698億元。客戶數與AUM皆較去年同期增加，主因銀行開辦家數有所增加，業者在人才與產品設計方面日漸完備，也帶動業務發展。

觀察富豪戶資產配置占比，張嘉魁表示，8月底存款比率跌破4成、來到39.4％，創下2022年4月以來新低，基金上升至17.3%，債券增至14.9%，保險也上揚到13.2%，境外結構型商品微降至8.3%。若與去年同期相比，僅存款比率下降，其他類型皆上升，主因為投資市場投資氛圍轉佳，帶動客戶增加配置高收益類型商品。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，截至8月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達2136人，累計交易金額約6585億元，跟去年同期相比，客戶數與累計交易金額分別年增41%與81%。

觀察證券商表現，前3名分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到今年8月底的交易金額分別為3211億元、1281億元與712億元，其餘7家證券商合計1381億元。

金管會2025年7月啟動高雄專區，目前合計21家國銀進駐，尚無新申請案；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者進駐高雄專區。

金管會統計指出，截至目前22家投信投顧業者申請高雄專區試辦業務，20家已核准，2家審查中。此外，合計13家證券商遞件申請高雄專區試辦業務，全數皆已核准。