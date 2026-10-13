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永續揭露宣導會 四連發
因應第三階段上市上櫃公司將自2028年起接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所偕同櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所辦理2026年「IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」，於台北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程，首場將於10月21日登場，歡迎第三階段上市上櫃公司及實收資本額未達20億元之公司踴躍報名，以掌握最新政策方向及實務導入重點。
金管會於今年9月23日修正「我國接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖」，限縮第三階段適用永續準則之對象，由原本為實收資本額未達50億元之上市上櫃公司，調整為實收資本額達20億元以上但未達50億元之非金融保險業、實收資本額未達20億元惟屬環境部公告應盤查登錄及查驗對象，及實收資本額未達50億元之金融保險業，並就揭露內容、確信規定及申報期限等構面新增多項過渡措施。
期透過本次宣導活動，協助上市上櫃公司在既有永續揭露基礎上，進一步強化永續相關風險與機會之辨識、管理及資訊揭露。
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