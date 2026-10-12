碳費偏低未來成本恐更高 吳中書揭台灣永續金融8大挑戰

台灣經濟研究院董事長吳中書今天指出，台灣永續金融面臨8大挑戰，包括碳費較歐盟、新加坡等國偏低，但國際減碳時程表已確立，未來轉型時間越緊迫，付出成本可能愈高；但同時台灣也有4大機會，碳捕捉、碳封存等產業可進一步由點狀發展形成產業鏈，會更具競爭力。

台灣金融研訓院今天舉辦「承志與創新－侯金英董事長紀念論壇」，吳中書演講提及國際永續金融面臨挑戰，全球有600多種ESG評比、4500個ESG績效指標，容易出現漂綠與龐大的遵循成本，不符永續精神；且國際永續分類標準應符合各國經濟發展階段與文化及產業特色的動態標準，但先進國家、開發中國家、金融機構並非採取類似態度。

吳中書也說，美國總統川普政府2次退出巴黎協定，還有許多美國大型金融機構逐步退出金融聯盟；此外，各國面臨資金嚴重不足問題，國際檢驗與驗證標準一致性也有待提升。

針對台灣永續金融的8大挑戰，吳中書說，依據環境部「6大部門」分類，2024年能源部門碳排占全國總排放約12.31%，若計算能源部門涵蓋範圍，則超過9成，但其在永續分類標準方面缺乏與國際對應的標準。

吳中書指出，第2，政府跨部門對ESG準則、執行方式、租稅誘因及相關衡量、驗證標準的一致性仍有很大改進空間；第3，企業ESG執行是採由上而下（Top-Down）的決策模型，不一定能貫徹至各個部門與所有員工；第4，台灣的碳費比歐盟、新加坡等國仍偏低，但國際減碳時程表已確立，未來轉型時間越緊迫，必須付出的成本可能愈高。

吳中書表示，第5，金融機構對產業扮演循序漸進、引導角色不足；第6，國際化石燃料將逐步退場，但2025年台灣燃氣與燃煤仍各占47.9%與35.7%，需再細部規劃未來發展趨勢；第7，各國不同碳稅（費）與ESG規範不同，台灣企業適用時要花費許多成本調適；第8，2025年台灣中小企業共171萬家，如何有效輔導，關乎台灣產業鏈是否能穩健發展。

吳中書也指出，台灣仍有4大機會，首先是國際資金不足，但台灣資金豐沛，可以思考如何透過綠色與永續金融商品融入國際資本市場，並促使國內證券金融業拓展國際市場；此外，台灣ESG涵蓋範圍廣且多元，可與AI、大數據、金融科技、區塊鏈等擴大應用層面，孕育新的商業模式。

吳中書說，碳捕捉、碳封存、循環經濟等產業如雨後春筍般浮現，但發展仍屬點狀式，可以加強形成產業鏈，會更具競爭力；最後，應把握此時代浪潮，將挑戰轉換成契機，創造新的競爭優勢。