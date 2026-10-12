富邦人壽連續四年入選盡職治理資訊揭露較佳名單 助企業低碳轉型

面對全球永續轉型浪潮，富邦人壽持續以實際行動落實盡職治理責任，連續四年榮獲臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，透過公開發布中英文版盡職治理報告書、責任投資策略，及積極與被投資企業展開議合對話，富邦人壽不僅提升資訊揭露透明度，更發揮機構投資人的關鍵影響力，推動企業落實永續經營。

富邦人壽自2018年簽署《機構投資人盡職治理守則》以來，持續完善責任投資與盡職治理機制，並定期發布《盡職治理報告書》及《永續報告書》，向利害關係人說明永續策略、管理作為與執行成果。同時，亦連續多年主動發布英文版盡職治理報告書，讓國內外利害關係人了解富邦人壽落實責任投資的具體行動，強化國際溝通。

本次報告進一步揭露主要資產區域配置，完整呈現盡職治理架構，並透過多項議合案例，說明富邦人壽如何與被投資企業溝通永續議題。藉由持續深化議合、行使投票權及將ESG納入投資決策，富邦人壽落實資產管理責任，並透過報告書呈現執行成果，提升投資管理與議合實務的透明度。

在議合行動方面，富邦人壽以環境、社會及公司治理為三大主軸，關注氣候變遷、永續經濟活動、多元共融及公司治理資訊透明度等議題，透過與被投資企業溝通交流，促進企業重視ESG風險與轉型需求，將永續理念落實於經營管理。

富邦人壽亦配合富邦金控推動「ESG議合專案」，與金控及旗下子公司共同對投融資企業展開議合，並以國內投資部位為議合路徑策略的推動重點，支持企業設定減碳目標、規劃轉型方向。在科學基礎減碳目標（SBT）推動方面，截至2025年底，富邦人壽納入追蹤的投資部位中，已完成設定自身SBT目標者占30.9%，持續朝2027年40%的目標邁進。

除透過議合支持企業轉型，富邦人壽亦將低碳理念納入投資管理，建立投資負面表列機制，並針對高碳排敏感性產業進行曝險盤點、訂定准入與撤資標準，管理投資組合的永續風險。

在脫碳目標方面，富邦人壽於2025年強化投資限制，針對高碳排敏感性產業訂定其准入/撤資標準，進一步將原訂於2040年起「不再新增投資」之限制提升為「全面退出」目標，承諾於2030年底前全面退出燃料煤相關營收或燃料煤發電產能占比逾5%企業之投資，並於2040年底前全面退出非典型油氣開採營收占比逾5%企業之投資。此外，亦針對國外債權投資部位之能源、化學及採礦等產業建立ESG敏感性產業觀察指標，引導資金流向低碳及轉型產業，以投資影響力支持實體經濟邁向淨零轉型。

富邦人壽將持續結合投資決策、企業議合與資訊揭露，深化責任投資實踐，在兼顧保戶權益與長期投資價值的同時，發揮金融支持實體經濟轉型的力量，與被投資企業共同推動永續發展。