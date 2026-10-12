快訊

公務車私用載多名女友出遊 彰化1鄉代會主席遭訴

離奇巧合！宜蘭男撞車肇逃4分鐘後 2天前翻車同地點再衝農田

聽新聞
0:00 / 0:00

外資連4賣提款近1,500億元！新台幣連三貶 32元保衛戰開打

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國慶連假後新台幣貶勢未歇，12日新台幣兌美元匯率收在31.895元、貶值2分。聯合報系資料照
國慶連假後新台幣貶勢未歇，12日新台幣兌美元匯率收在31.895元、貶值2分。聯合報系資料照

國慶連假後新台幣貶勢未歇，12日新台幣兌美元匯率收在31.895元、貶值2分，連續三個交易日收貶，台北及元太外匯市場總成交量達27.17億美元。盤中一度重貶1.07角，最低觸及31.982元，逼近32元整數關卡。匯銀人士認為，短線新台幣仍有貶值壓力，本周為32元整數關卡保衛戰。

觀察12日股匯表現，台股盤中一度大跌逾500點，終場跌幅收斂至11.48點，收在49,301.96點，但外資持續提款，12日賣超521.98億元，連續四個交易日站在賣方，累計賣超近1,500億元，資金匯出成為新台幣走弱主因。

匯銀人士指出，國慶連假期間中東地緣政治風險升溫，國際油價走高，加上美債殖利率攀升，市場擔憂通膨壓力再起，支撐美元維持強勢。根據央行統計，12日美元指數小跌0.03%，主要亞幣漲跌互見，新台幣貶值0.06%、日圓貶0.18%，韓元則升值0.79%。

匯銀人士分析，近期外資調節台股、資金轉向匯出，加上美元偏強，使新台幣承壓。雖然出口商趁匯價接近32元進場拋匯，但仍難抵銷外資買匯需求，直到尾盤央行進場調節，才使貶幅明顯收斂，顯示央行仍以維持匯市穩定為主，未必會強守特定價位。

展望本周，匯銀人士認為，美國14日公布的9月消費者物價指數（CPI）將是關鍵，若通膨高於預期，美元可能續強，新台幣恐進一步下探。不過，台積電（2330）本周法說會若釋出正面展望，帶動台股重拾漲勢、吸引外資回流，有助減輕貶值壓力。

新台幣 外資 匯銀 美元

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股遇亂流拚先蹲後跳 法人押寶台積法說買盤有望進場 挑戰5萬關

友達真的被大立光「開法會」？外資續賣2.6萬張 為今日賣超第二名

台積電領跌！台股一度急挫逾540點 日月光攜手貨櫃三雄、金控雙雄抗空

與152萬股民作對！外資9月暴賣0050 網直指：又賣飛了

相關新聞

9月定期定額十大 ETF 天王出爐 這兩檔雙位數成長最受寵

根據證交所最新統計資料，9月ETF定期定額交易戶數排行依然是台股的武林，投資人依舊傾向以台股ETF參與市場長期行情。人氣榜前十名與上月相比並未有新面孔，惟排序有些微變動，其中，國泰台灣科技龍頭（00881）與凱基台灣TOP50（009816）近一月最受投資人青睞，以雙位數的成長幅度成為資金寵兒。

去年逾5,600人食品中毒 國泰產險籲餐飲業者定期檢視產品責任保障

餐飲服務已是民眾日常生活的一部分，從早餐店、餐廳內用餐，到外帶、外送餐點，各項食品自採購、保存、製備至交付消費者的每個環節，都牽動食安與店家營運風險。根據財政部2026年6月最新統計，全台餐飲業營利事業家數已超過18萬家；衛生福利部食品藥物管理署統計則顯示，2025年全台食品中毒通報案件計1,212件、超過5,650人食品中毒，顯示餐飲市場持續熱絡下，餐飲業者更須做好風險管理，為消費者食安把關。國泰產險呼籲，餐飲業者應主動檢視營運風險，從食材管理、作業流程到責任保障等，建立完整防線。

外資連4賣提款近1,500億元！新台幣連三貶 32元保衛戰開打

國慶連假後新台幣貶勢未歇，12日新台幣兌美元匯率收在31.895元、貶值2分，連續三個交易日收貶，台北及元太外匯市場總成交量達27.17億美元。盤中一度重貶1.07角，最低觸及31.982元，逼近32元整數關卡。匯銀人士認為，短線新台幣仍有貶值壓力，本周為32元整數關卡保衛戰。

緬懷「金融教母」侯金英 彭金隆：對台灣金融業今天的榮景貢獻厥偉

被譽為「台灣金融教母」的遠銀前董事長、金融研訓院前董事長侯金英逝世周年，金管會主委彭金隆今天於紀念論壇表示，侯金英在金融業桃李滿天下，今天台灣金融業能有今天的榮景她貢獻厥偉。

楊金龍懷念恩師侯金英：永遠記得她走進課堂的親切笑容

被譽為「金融教母」、離世一年的遠東銀行前董事長侯金英紀念論壇今天舉行，包括央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆以及央行前副總裁許嘉棟、金融研訓院董事長雷仲達都親自致詞，其中楊金龍感性的回憶恩師，侯金英不但是他大四時期的導師，其夫婿梁國樹更在訪問倫敦期間，帶著當時身為央行倫敦代表處主任的他拜會英格蘭銀行，有提攜之恩。

國泰世華推出TWQR商戶收款數位申辦服務 核准後最快隔日啟用

響應推動行動支付普及之政策目標，並瞄準商戶數位經營需求，國泰世華銀行推出全數位體驗之「TWQR 商戶收款服務數位申辦平台」，平台具備24小時線上申辦、隨到隨審，以及核准通過後最快隔日啟用等三大特點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。