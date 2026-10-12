外資連4賣提款近1,500億元！新台幣連三貶 32元保衛戰開打

國慶連假後新台幣貶勢未歇，12日新台幣兌美元匯率收在31.895元、貶值2分，連續三個交易日收貶，台北及元太外匯市場總成交量達27.17億美元。盤中一度重貶1.07角，最低觸及31.982元，逼近32元整數關卡。匯銀人士認為，短線新台幣仍有貶值壓力，本周為32元整數關卡保衛戰。

觀察12日股匯表現，台股盤中一度大跌逾500點，終場跌幅收斂至11.48點，收在49,301.96點，但外資持續提款，12日賣超521.98億元，連續四個交易日站在賣方，累計賣超近1,500億元，資金匯出成為新台幣走弱主因。

匯銀人士指出，國慶連假期間中東地緣政治風險升溫，國際油價走高，加上美債殖利率攀升，市場擔憂通膨壓力再起，支撐美元維持強勢。根據央行統計，12日美元指數小跌0.03%，主要亞幣漲跌互見，新台幣貶值0.06%、日圓貶0.18%，韓元則升值0.79%。

匯銀人士分析，近期外資調節台股、資金轉向匯出，加上美元偏強，使新台幣承壓。雖然出口商趁匯價接近32元進場拋匯，但仍難抵銷外資買匯需求，直到尾盤央行進場調節，才使貶幅明顯收斂，顯示央行仍以維持匯市穩定為主，未必會強守特定價位。

展望本周，匯銀人士認為，美國14日公布的9月消費者物價指數（CPI）將是關鍵，若通膨高於預期，美元可能續強，新台幣恐進一步下探。不過，台積電（2330）本周法說會若釋出正面展望，帶動台股重拾漲勢、吸引外資回流，有助減輕貶值壓力。