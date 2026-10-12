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緬懷「金融教母」侯金英 彭金隆：對台灣金融業今天的榮景貢獻厥偉

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金融研訓院今舉辦「承志與創新－侯金英董事長紀念論壇」。圖／金融研訓院提供
台灣金融研訓院今舉辦「承志與創新－侯金英董事長紀念論壇」。圖／金融研訓院提供

被譽為「台灣金融教母」的遠銀前董事長、金融研訓院前董事長侯金英逝世周年，金管會主委彭金隆今天於紀念論壇表示，侯金英在金融業桃李滿天下，今天台灣金融業能有今天的榮景她貢獻厥偉。　

台灣金融研訓院今舉辦「承志與創新－侯金英董事長紀念論壇」。與政大金融學系及政大金融系友會協辦，以紀念研訓院創院董事長侯金英，中央銀行總裁楊金龍及彭金隆到場致詞。另特別邀請東吳大學教授許嘉棟與遠東商銀董事長周添財引言，分享受侯理念啟發與共事的經驗。

彭金隆致詞時回顧，侯金英除了在人才培育的卓越貢獻，在金融經營同樣樹立永續經營標竿。2008年金融海嘯襲捲全球之際，她臨危受命接掌金融機構董事長，在長達10幾年治理期間帶領團隊穩健經營。她常謙遜地說，自己只是把每件小事用心做好，然而正是數十年如一日的堅持，展現金融機構如何在嚴峻的環境中，兼顧法遵、誠信、卓越的經營績效。

金融研訓院董事長雷仲達強調，本次論壇的核心精神：「承志」是傳承侯金英對金融專業、人才培育與金融教育的堅持；而「創新」則是面對今日快速變動的金融環境，如何將這份精神轉化為新的行動，培養出不僅懂金融，更懂科技、懂國際、懂永續的新世代金融人才。

周添財憶及，過去開董事會時，侯金英不只看同仁準備的摘要，而是把議程每案詳細讀過，每次都花三天的時間準備常董會和董事會。而且她不會斷然的否決一個案子，會先講出自己的見解，然後請團隊說明，如果她覺得可行還是會尊重專業團隊的意見。

周添財表示，侯金英常常提醒銀行是經營客戶的錢，所以要贏得客戶的信任，要對社會負起責任，業績可以積極，創新可以成型，但絕對不能為了追求績效而逾越界限。

彭金隆 金融業 遠銀

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