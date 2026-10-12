楊金龍懷念恩師侯金英：永遠記得她走進課堂的親切笑容

被譽為「金融教母」、離世一年的遠東銀行前董事長侯金英紀念論壇今天舉行，包括央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆以及央行前副總裁許嘉棟、金融研訓院董事長雷仲達都親自致詞，其中楊金龍感性的回憶恩師，侯金英不但是他大四時期的導師，其夫婿梁國樹更在訪問倫敦期間，帶著當時身為央行倫敦代表處主任的他拜會英格蘭銀行，有提攜之恩。

楊金龍回憶，侯金英講課清楚、條理分明，所以教室總是坐得滿滿的。他對侯老師的授課內容已經印象模糊，但對於侯老師走進教室時的親切笑容，至今仍記憶猶新，她總是儀容衣著得體、優雅從容，也反映她對生活的講究、對工作的認真以及對學生的用心。

許嘉棟則表示，相較於別人稱侯金英為侯董事長，或是侯老師，他反而稱呼她為師母，因為梁國樹是許嘉棟的恩師。許嘉棟說，侯金英就是當年台南幫大老侯雨利之女，但完全沒有富家女的嬌縱，為人非常的親切。

金管會主委彭金隆致詞表示，侯金英在金融業桃李滿天下，不只作育金融英才無數，對今天台灣金融業的榮景貢獻厥功甚偉，2008年起接任民營金融機構董事長後，數十年來兼顧法遵、誠信、卓越的經營績效，為金融界樹立永續經營標竿。在2008年金融海嘯襲捲全球之際，她臨危受命接掌金融機構（遠東銀行）董事長，在長達10幾年治理期間，帶領團隊穩健經營。

彭金隆說，侯金英常自謙只是把每件小事用心做好，然而正是數十年如一日的堅持，展現了金融機構如何在嚴峻的環境中，兼顧法遵、誠信、卓越的經營績效。

金融研訓院董事長雷仲達表示，侯金英是台灣金融研訓院的創院董事長，也是台灣金融發展的重要推手。她一生投入金融事業，尤其重視金融教育與人才培育，她長期投入金融教育，培育一代又一代金融人才，也被金融界尊稱為「台灣金融教母」。

雷仲達指出，金融研訓院的「菁業堂」，就是這段歷史最珍貴的見證。二十多年前，延訓院搬遷至羅斯福路院區，從大樓規劃到空間設計，都凝聚了侯金英親自參與的心力。

雷仲達也表示，二十多年來，這裡持續承擔金融教育、專業交流與人才培育的重要使命，也陪伴無數金融從業人員學習，這也是這場座談會的主題「承志與創新」的意義。「承志」，是傳承侯董事長對金融教育、專業與人才培育的堅持；「創新」，則是把這份精神帶進新的時代，未來，研訓院也會繼續秉持侯董事長所奠定的初心，在傳承中創新、在創新中傳承，培養兼具金融專業、科技素養、國際視野與社會責任的新世代金融人才。