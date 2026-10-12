金融教母侯金英紀念論壇 央行總裁楊金龍哽咽感念恩師提攜

被譽為「台灣金融教母」的遠銀前董事長、金融研訓院前董事長侯金英逝世周年，身為侯金英學生的央行總裁楊金龍12日於「侯金英董事長紀念論壇」致詞時憶起師生一場度哽咽，他亦感念侯金英的先生、央行前總裁梁國樹當年的提攜，更感念兩人讓台灣金融持續進步，為金融人才造就更寬廣的舞台。

楊金龍回憶自己曾經是侯金英在政大銀行系的學生，大四那一年，還擔任導師。「對我而言，她不只是金融界令人敬重的前輩，更是曾經教導我、培育我的老師。」「侯老師的先生、央行前總裁梁國樹先生，也是台灣金融界深受敬重的前輩。因此，我和侯老師之間，除了師生情誼，更多了一份難得的緣分。今天回憶侯老師，自然會想起梁前總裁，以及他們兩位留給我的珍貴回憶。」

楊金龍說，侯金英一生致力於學術研究、教育傳承與金融實務，不僅深耕學術，培育人才，也以專業與行動，為台灣金融發展作出重要貢獻。侯金英是台大經濟系畢業生，也是台大經濟研究所第一位女碩士；赴美深造後返台，長期在政大任教，前後將近四十年。

楊金龍憶起在政大念書時，曾修過侯金英的個體經濟學和總體經濟學。講課清楚、有架構，因此教室總是坐得滿滿的。當年課堂上的授課內容已經模糊；但侯金英每次走進教室時的親切笑容，至今仍記憶猶新。總是衣著得體、髮型有緻、儀容大方，散發著優雅從容的氣質。

楊金龍指出，侯金英在學術上也留下重要著作。她1967年完成的《現代貨幣學》，是早期台灣貨幣金融教育的重要教材。前些時日，央行前總裁彭淮南重新閱讀後，對侯金英當年的學術見解仍深感佩服。

楊金龍也想起梁國樹，一位長年耕耘學術與教育，致力於金融政策與實務，推動台灣金融的現代化與國際化。且他和梁國樹之間有一段難忘回憶。1994年，楊擔任中央銀行倫敦代表辦事處第一任主任。同年6月，梁國樹接任央行總裁；10月，他到倫敦視察，侯金英也陪同前往。期間梁國樹特別帶著楊一起拜會當時的英格蘭銀行總裁Eddie George。

楊金龍說，那不只是一趟公務行程，更讓他深刻感受到一位願意提攜後進的前輩，讓年輕人有機會多看、多聽、多學習。「梁前總裁也曾告訴我，當年他擔任第一銀行董事長時，為推動在倫敦設立分行，還親自接受英格蘭銀行面試。最終，第一銀行成為台灣第一家在倫敦設立分行的銀行。這充分展現了他的遠見，以及親力親為、勇於任事的精神。」

楊金龍表示，梁國樹於1995年7月因病辭世。隔年1996年8月，李登輝前總統曾在「紀念梁國樹教授國際學術研討會」的書面致詞中，高度肯定梁前總裁對台灣金融現代化與自由化的貢獻；並指出他不僅致力於金融業務的推展，也關心國家社會的發展；其研究報告與建言，更是李總統自己思考國家財經政策的重要參考。

楊金龍說，1995年11月，侯金英接下金融人員研究訓練中心董事長的重任，把多年累積的學術、教育與金融專業，投入金融人才培育。後來，金融人員研究訓練中心與金融財務研究訓練中心合併，成立台灣金融研訓院，侯擔任第一任董事長。

楊金龍更讚譽，從籌建機構到建立制度，侯金英一步一腳印，為台灣金融人才培育奠定了重要基礎。硬體方面，在財政部協助下，推動現代化金融研訓院大樓的建設；軟體方面，建立金融證照制度，讓金融從業人員有更完整的學習與專業發展管道，也培育了一批又一批的金融人才。

最後，楊金龍說，身為侯金英的學生，一直以受教於她為榮。此時他也一度哽咽表示：「今天，我不只想說懷念，更想說：侯老師，謝謝您！」「謝謝您的教導與啟發，也謝謝您一生為台灣金融教育與人才培育所作的貢獻。雖然您已離開我們，但您的精神與風範，將隨著一代又一代的努力，繼續傳承下去。」