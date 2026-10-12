臺銀支付感謝祭！消費最高5%台灣Pay 紅利回饋 新戶再送500點

為持續推廣行動支付應用及提升民眾數位金融服務體驗，臺灣銀行推出「臺銀支付感謝祭！消費最高享等值5%台灣Pay紅利點數，新戶首次開通再送500點」優惠活動，自10月1日起至12月31日止，凡使用「臺銀行動+」APP中的「臺銀支付」功能綁定臺灣銀行帳戶進行支付，即可享有多重優惠回饋。活動期間新戶首次開通可獲500點台灣Pay紅利點數（價值50元），不分新舊戶消費最高可享等值5%紅利回饋。

近年來民眾對無現金支付接受度日益提升，行動支付已逐漸融入日常生活。臺灣銀行表示，本次推出「臺銀支付感謝祭」活動，除回饋廣大用戶支持外，更希望透過實質優惠鼓勵民眾體驗安全、便利且普及的數位支付服務，進一步推動台灣Pay支付生態圈發展，響應政府推動數位金融及無現金社會政策。

活動期間內首次完成開通「臺銀支付」之新用戶，即可獲得500點台灣Pay紅利點數回饋（價值新臺幣50元），活動名額限量4萬名，每位用戶以身分證字號歸戶限回饋一次，將於完成開通後次月底前回饋點數。

為回饋用戶長期支持，臺灣銀行特別祭出加碼優惠。不分新舊戶，活動期間使用臺銀支付進行台灣Pay掃碼購物消費，即有機會享最高等值5%台灣Pay紅利點數回饋，每月最高可獲得2,000點紅利點數（價值新臺幣200元）。

臺灣銀行指出，台灣Pay使用場域已相當多元，涵蓋四大超商、全聯福利中心、美廉社等零售通路，以及餐飲、百貨、觀光旅遊、市場攤商等各類生活消費場景。民眾只需透過手機開啟「臺銀支付」掃碼付款，即可輕鬆完成交易，不僅享有便利、安全的支付體驗，更可同時獲得紅利回饋，讓數位支付真正融入日常生活。展望未來，臺灣銀行將持續配合政府數位轉型及普惠金融政策，優化「臺銀行動+」與「臺銀支付」服務功能，並攜手商家及合作夥伴拓展更多支付應用場景，提升民眾使用便利性與數位金融服務體驗，共同推動我國數位支付普及與金融創新發展。