國人重大傷病總領證數突破110萬 安達人壽推市面少見美元重大傷病險

根據衛福部統計，今年 8 月國人重大傷病領證數再增 1.5 萬，總領證數突破 110 萬。面對重大傷病風險持續攀升，以及民眾對長期治療與家庭財務支撐的保障需求，安達人壽推出「安達人壽卡放心美元重大傷病終身健康保險」，為目前市面上少見以美元計價的重大傷病險。希望透過整筆給付、理賠認定明確等設計，協助保戶及早為未來可能面臨的健康風險做好準備。

從疾病別來看，重大傷病領證數主要仍集中在癌症，需積極或長期治療之癌症領證數達 52.2 萬，占整體比重高達 47%；其次依序為慢性精神病、須終身治療之全身性自體免疫症候群，以及慢性腎衰竭（尿毒症），領證數分別約落在 18.8 萬至 8.9 萬之間。

安達人壽表示，重大傷病對患者與家庭帶來的影響，不僅是醫療費用，也包括工作收入中斷、照護安排與日常支出等壓力。因此，如何透過保單提供可彈性運用的保障，成為民眾規劃醫療保障時的重要考量。

為回應保戶的需求，「安達人壽卡放心美元重大傷病終身健康保險」規劃六大特色，提供更完整的保障設計：1.限期繳費，終身保障，可選擇繳費 10 年、15 年或 20 年，保障至 100 歲，讓民眾在有限繳費期間內，為長期健康風險預先做好安排。2.重大傷病整筆給付，首次罹患條款約定之重大傷病，理賠金一筆給付，不用住院也可以理賠，靈活運用於治療或休養。3.未來新增項目亦納入保障範圍，依據健保署公告之重大傷病範圍，涵蓋 22 大項、超過 300 細項健保公告的重大傷病。未來健保若新增項目，也會納入保障範圍內。4.理賠認定明確，取得重大傷病證明或區域醫院以上開立之診斷書及病歷摘要等證明文件，即可申請理賠。5.涵蓋心血管特定傷病，心臟疾病高居國人十大死因第二名 ，心血管風險不可輕忽，額外納入 5 項心血管特定傷病項目，讓保障更全面。6.失能豁免保費，繳費期間若因疾病或意外導致 2 至 6 級失能，後續保費即可全數豁免，減輕經濟壓力，讓保障持續不中斷。

以 40 歲男性投保「安達人壽卡放心美元重大傷病終身健康保險」為例，保險金額 30,000 美元、繳費 10 年期，年繳保險費為 1,950 美元，且首、續期選擇金融機構轉帳，保費折扣後為 1,930.50 美元。若於 45 歲時經醫師診斷初次罹患需積極或長期治療之癌症，即可領取重大傷病保險金 30,000 美元，給付後契約即終止。

安達人壽卡放心美元重大傷病終身健康保險除涵蓋衛福部公告的全民健康保險重大傷病項目外，亦額外納入 5 項心血管特定傷病，達到更全面保障。且為目前市面上少見以美元計價的重大傷病險，對於有美元資產配置需求的保戶而言，可作為兼顧保障與資產規劃的選擇。