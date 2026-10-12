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富邦產險智慧損防新里程 化工廠風險評估系統獲國家專利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險損害防阻團隊於近期獲多項經濟部智慧財產局新型專利肯定，富邦產險執行副總經理林國鈺(後排右三)與損害防阻團隊共同合影。富邦產險／提供
富邦產險損害防阻團隊於近期獲多項經濟部智慧財產局新型專利肯定，富邦產險執行副總經理林國鈺(後排右三)與損害防阻團隊共同合影。富邦產險／提供

為協助石化及高科技製造產業因應日益複雜的營運風險，富邦產險損害防阻團隊自主研發「化工廠火災風險評估系統」及「最大可能損失（PML）風險轉換系統」，結合保險專業、風險工程與數據分析技術，更進一步將AI機器學習及動態建模技術導入風險管理，協助企業從風險辨識、評估到損失量化，建立完整管理架構，於近期獲經濟部智慧財產局新型專利肯定。

富邦產險執行副總經理林國鈺表示，企業所面臨的風險來源與相互關聯性日益複雜，傳統的評估方式已難以完整反映企業實際情況，化工產業更因製程複雜及涉及可燃、反應性物質，長期被視為高風險產業。同時，富邦產險觀察到企業間的安全管理及風險控制能力存在顯著差異，若僅以產業屬性判斷風險，無法真實反映個別企業實際情形，使具備完善安全管理能力的企業無法獲得合理評價，甚至面臨保險條件受限的情況。本次所研發的系統，即透過多風險因子交互分析及動態損失預估機制，以客觀、量化方式呈現企業真實風險水準，協助保險公司突破傳統單一風險評估模式，提升核保與損失預估決策品質。

林國鈺進一步指出，「化工廠火災風險評估系統」整合建築防火、製程特性、可燃物存量、消防系統及周邊環境等關鍵因子，透過「交互風險耦合」分析，更真實呈現事故擴大及延燒情境；「PML風險轉換系統」則可將工程評估結果轉換為最大可能損失指標，協助企業評估財產損失與營業中斷衝擊，支援保額設定、資本配置及風險管理決策。此外，系統也結合歷史理賠資料與機器學習模型持續優化，可延伸應用於核保、風險定價及損防投資規劃，協助企業打造智慧風控生態系。

在全球供應鏈重組、能源轉型及高科技產業持續發展下，精準辨識並量化潛在損失已成為企業提升營運韌性的關鍵。富邦產險損害防阻團隊持續深化數位科技與智慧風控應用，今年截至目前已取得5項專利，未來將持續透過創新技術協助企業強化風險管理能力，攜手企業與社會創造共好價值。

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