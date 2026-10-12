富邦產險智慧損防新里程 化工廠風險評估系統獲國家專利

為協助石化及高科技製造產業因應日益複雜的營運風險，富邦產險損害防阻團隊自主研發「化工廠火災風險評估系統」及「最大可能損失（PML）風險轉換系統」，結合保險專業、風險工程與數據分析技術，更進一步將AI機器學習及動態建模技術導入風險管理，協助企業從風險辨識、評估到損失量化，建立完整管理架構，於近期獲經濟部智慧財產局新型專利肯定。

富邦產險執行副總經理林國鈺表示，企業所面臨的風險來源與相互關聯性日益複雜，傳統的評估方式已難以完整反映企業實際情況，化工產業更因製程複雜及涉及可燃、反應性物質，長期被視為高風險產業。同時，富邦產險觀察到企業間的安全管理及風險控制能力存在顯著差異，若僅以產業屬性判斷風險，無法真實反映個別企業實際情形，使具備完善安全管理能力的企業無法獲得合理評價，甚至面臨保險條件受限的情況。本次所研發的系統，即透過多風險因子交互分析及動態損失預估機制，以客觀、量化方式呈現企業真實風險水準，協助保險公司突破傳統單一風險評估模式，提升核保與損失預估決策品質。

林國鈺進一步指出，「化工廠火災風險評估系統」整合建築防火、製程特性、可燃物存量、消防系統及周邊環境等關鍵因子，透過「交互風險耦合」分析，更真實呈現事故擴大及延燒情境；「PML風險轉換系統」則可將工程評估結果轉換為最大可能損失指標，協助企業評估財產損失與營業中斷衝擊，支援保額設定、資本配置及風險管理決策。此外，系統也結合歷史理賠資料與機器學習模型持續優化，可延伸應用於核保、風險定價及損防投資規劃，協助企業打造智慧風控生態系。

在全球供應鏈重組、能源轉型及高科技產業持續發展下，精準辨識並量化潛在損失已成為企業提升營運韌性的關鍵。富邦產險損害防阻團隊持續深化數位科技與智慧風控應用，今年截至目前已取得5項專利，未來將持續透過創新技術協助企業強化風險管理能力，攜手企業與社會創造共好價值。