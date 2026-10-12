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滙豐銀行獲2026年度公平待客評核 雙重肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐(台灣)商業銀行在金管會近期公布的2026年度「公平待客原則評核結果」中，名列銀行業排名前25%，是第一級距中唯一的外商銀行；此外，滙豐更獲得最佳進步獎，成為唯一獲得雙重肯定的銀行業者。滙豐秉持集團設立的「以客為本、服務為先，成就全球最值得信賴的銀行」願景，並將此深植於企業文化核心，從上而下落實公平待客精神，充分展現對客戶權益的重視，亦在此次主管機關評核深受肯定。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐自董事會層級起建立金融消費者保護、企業文化與行為的治理架構。近年更持續投入資源，強化各項防制詐騙機制與金融防詐宣導，並透過優化軟硬體設施，打造更友善的金融環境。盼能透過全方位的努力，建立金融服務業與社會信任之正向循環，共創信任金融願景。」

做為全球最大的金融集團之一，滙豐善用集團資源與跨區域、跨市場合作，於2025年推出業界首創的「環球智能防詐網」後，更在今年成為第一個推出「臨櫃大額交易指定聯絡人」服務的外商銀行。持續優化阻詐防線，並透過教育訓練提升同仁專業判斷，積極投入一般及弱勢民眾的金融防詐宣導，守護客戶資產提升台灣金融環境的安全與穩定。

滙豐致力打造全齡友善金融環境，為全台灣第一個響應「向日葵計畫」的企業，於全台分行提供印有向日葵圖案的識別手環，協助具有隱性障礙的人士，在無需主動揭露隱私的情況下，就能獲得分行同仁的適切協助。此外，滙豐亦持續完善分行服務與設施，包含設置無障礙 ATM、提供手語翻譯及即時聽打等溝通支援，打造更便利、包容的金融服務環境。

為表彰同仁以客戶為本的行動以及臨櫃阻詐之優異成果，滙豐自2025年起也於台灣設立公平待客與反詐相關獎項，由滙豐(台灣)商業銀行董事長或高階主管於會議親自頒獎給優異同仁，從上而下展現滙豐對公平待客以及防詐行動的高度重視。

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