陳淑珊：新加坡正處於東西方科技交會的十字路口

星展集團執行總裁陳淑珊（Tan Su Shan）今天表示，新加坡正處於東西方科技交會的十字路口。目前，無論是美國的 Waymo，還是中國的 Pony AI，都已在新加坡投入自動駕駛相關布局。這讓新加坡成為理想的測試平台，吸引東西方企業、人才、資本與貿易匯聚於此。

陳淑珊也指出，新加坡的人工智慧治理框架也是全球最早建立的同類框架之一。這套框架旨在透過 AI 驗證及相關工具，確保人工智慧的運作公平且安全。

因此，各位可以信賴新加坡，將其視為一個中立、互聯互通的樞紐。這裡講求規則、透明、開放與可預測性，甚至可以說，還有一點點「無聊」。但在這個充滿劇烈波動與不確定性的世界裡，無聊其實是好事，

陳淑珊指出，AI 代理程式其實很「調皮」，而且目標導向非常強。當你告訴它想要達成什麼目標時，它可能會竭盡所能地採取各種行動，試圖達成你的要求。因此，我們必須從不同產業汲取治理經驗，交流 AI 應用與管理的最佳做法，並建立適當的監管規範。

陳淑珊認為，我們也必須制定保護年輕世代的措施。如今，許多年輕人感到失落、沮喪，心理健康已成為重要議題。因此，讓我們共同努力，為年輕人帶來希望，並協助他們對未來重新抱持樂觀。

星展12日在新加坡舉辦首屆亞洲未來前瞻論壇，聚焦AI時代的領導力、投資機會及企業組織轉型。