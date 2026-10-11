星展AI財管服務明年進台灣 執行總裁陳淑珊：保住人力、不是職位

星展銀行加速將AI應用從內部作業推向客戶服務，規劃明年在台灣與香港導入以對話介面為核心的數位財富管理服務。星展集團執行總裁陳淑珊今表示，運用AI提升效率，要讓員工有更多時間經營客戶關係；她也提出「保住人力，而不是職位」的方向。

陳淑珊指出，星展已在新加坡推出相關服務，客戶可透過聊天介面表達需求、取得財富管理服務，必要時轉接客戶關係經理，後續將拓展至香港與台灣，讓數位工具與真人服務相互配合。

AI也正進入開戶及查核流程。陳淑珊說，過去開戶姓名篩查、財富來源查核，需要人員閱讀資料及製作報告，如今藉由AI整理資訊、輔助執行流程，可減少處理時間，讓開戶及後續投資作業更快完成。

星展集團現運用AI協助製作授信報告，已有12個市場、1500名使用者，產出1800份AI協助製作的報告，相關作業時間減少三成，AI負責產出可供審閱的初稿，客戶信用判斷仍由銀行人員主導。

星展並提出「每位員工都有AI助理、每項任務都有AI代理、客戶擁有AI服務管家」的方向。集團目前已有逾430個AI應用場景、超過2000個模型，並發展超過百個生成式AI應用場景，進一步推動人與AI協作。

面對工作內容改變，陳淑珊強調，AI領導力必須建立在人類持續掌握主導權之上。星展將透過技能提升與再培訓，把科技釋出的人力投入新業務及優先發展領域，包括客戶經營、AI與資料、自動化、資安及防詐等，支應後續成長。