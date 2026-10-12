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台新銀發行台股結構型商品 榮獲期交所獎勵肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行發行非保本型連結台股之新台幣計價結構型商品，榮獲期交所頒發新台幣100萬元獎勵。台新銀行／提供
台新銀行發行非保本型連結台股之新台幣計價結構型商品，榮獲期交所頒發新台幣100萬元獎勵。台新銀行／提供

台新銀行積極以實際行動響應「亞洲資產管理中心」政策，發行非保本型連結台股的新台幣計價結構型商品，並順利通過臺灣期貨交易所審核，榮獲期交所頒發100萬元獎勵，展現台新銀行持續深耕高資產財富管理業務、拓展多元資產配置商品線的專業實力。

今年期交所續辦「高資產客戶財管業務銀行發行新臺幣計價結構型商品獎勵活動」，鼓勵開辦高資產財富管理業務的銀行發行新台幣計價結構型商品，並善用期交所商品進行避險或增益交易，以豐富國內投資商品線，強化留財引資、投資台灣及支援產業發展的綜效。

參與業者須於活動期間發行連結期交所標的的新台幣計價結構型商品，且銷售金額須達新台幣1億元以上，並以期交所商品完成相應口數避險交易，始符合獎勵資格。台新銀行此次發行的結構型商品除了連結台股市場具成長潛力的熱門標的外，並運用期交所個股期貨進行避險，展現商品設計及風險管理上的專業能力，為本次唯一獲得獎勵肯定的銀行。

台新銀行表示，團隊洞悉高資產客戶對風險與報酬的配置需求，量身訂做「非保本型新台幣計價結構型商品」，不僅連結台股市場具成長潛力的熱門標的，更充分運用期交所個股期貨進行精準避險。此舉不僅協助客戶參與台股動能、追求收益，也有效活絡國內金融衍生性商品市場，達到客戶、銀行與資本市場三贏成效。

秉持「認真專業、永續傳承」的品牌精神，台新私人銀行相信每一份託付的背後，都承載著客戶的期盼與未來。此次獲獎，象徵著持續擴展資產管理商品線的努力獲得肯定，未來台新私人銀行將持續匯聚跨領域專業團隊與集團資源，升級高資產客戶的資產配置、跨境服務與全方位財富管理解決方案，陪伴客戶實現財富價值永續。

台新 台新銀行 期交所

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