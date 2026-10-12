聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金推藝術走入生活

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國泰金控主要贊助《新藝境：慕夏百年經典特展》近日圓滿閉幕，展覽期間吸引近10萬人次到台南朝聖大師名作，國泰金控資深副總孫至德代表出席觀展。由右至左為國泰金控資深副總孫至德、慕夏基金會執行長Marcus Mucha。國泰金控／提供
國泰金控主要贊助《新藝境：慕夏百年經典特展》近日圓滿閉幕，展覽期間吸引近10萬人次到台南朝聖大師名作，國泰金控資深副總孫至德代表出席觀展。由右至左為國泰金控資深副總孫至德、慕夏基金會執行長Marcus Mucha。國泰金控／提供

捷克藝術大師慕夏真跡今年首度登上台南。由國泰金控（2882）主要贊助的《新藝境：慕夏百年經典特展》近日落幕，展出156組件慕夏家族珍藏真跡，吸引全台近10萬人次觀展。

慕夏是19世紀末「新藝術」（Art Nouveau）運動的重要代表人物，以優雅女性形象、流動線條及華麗裝飾風格聞名。此次展品橫跨繪畫、海報、插畫、版畫、攝影、珠寶設計及雕塑等領域，呈現慕夏如何將藝術融入廣告、設計及日常生活。

國泰金控表示，長期秉持「藝術即生活」理念，支持國際級藝術展覽來台，希望發揮企業影響力，讓民眾不必遠赴海外，就能近距離欣賞世界級藝術作品，也讓藝術成為認識不同文化與時代的媒介。

除贊助展覽，國泰金控也舉辦公益觀展日，邀請台南大內國中、三股國小等學校師生走進美術館。透過專業導覽，讓學童認識慕夏的創作背景，拓展文化視野。

其中，三股國小學生分享，最喜歡慕夏的〈四季〉系列，畫中繽紛花草與精緻人物線條，讓人體會藝術創作背後所需付出的努力。帶隊老師也表示，實際觀賞真跡，能讓孩子感受課本與螢幕難以呈現的藝術細節。

國泰金控近年持續引進國際藝術資源，繼2025年攜手美國大都會博物館（The Met）珍藏來台展出後，今年再度支持慕夏特展，讓國際藝術走入台灣不同城市。

在本土藝文推廣方面，國泰金控與雲門舞集合作已達31年，透過《國泰雲門隨行吧》深入各地社區，累計舉辦324場演出、吸引逾275萬人次欣賞，今年社區巡演也來到台南。

此外，《國泰全國兒童繪畫比賽》已推動逾半世紀，累計吸引超過百萬名學童參與；《新世紀潛力畫展》則邁入第26年，持續為台灣新生代藝術創作者提供展演舞台。

國泰金控表示，未來將持續串聯國際藝術資源與在地文化，透過展覽、藝術教育及社區展演，讓藝術更貼近民眾日常生活。

國泰金 慕夏

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

斯洛伐克白夜藝術節首邀台灣 張方禹展現光影創作

藝術創作為何全捐不留給後代？江賢二說分明

一場中風 江賢二看見有瑕疵的美

旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢 北港糖廠創作大型「華冠藝閣」動工

相關新聞

金融業買股 數字藏警訊 前八月累計買盤僅153億元

台股8月強彈，金融業買盤看似歸隊，背後卻藏警訊。據金管會數據，三業單月加碼台股925億元，但7、8月合計仍減碼1,279億元，使前八月累計買盤僅剩153億元；隨第4季進入淨值與資本控管期，金融業買股恐更謹慎。

金融三業迎升息考驗 債券短線買氣恐降溫

金融三業今年買債估破兆元，第4季卻迎升息考驗。依金管會數據推估，前八月增持債券1兆1,863億元，但8月買盤較7月縮水逾七成；銀行有資金配置考量、壽險有保單負債匹配需求，短線買氣恐降溫，卻未必熄火。

台新銀發行台股結構型商品 榮獲期交所獎勵肯定

台新銀行積極以實際行動響應「亞洲資產管理中心」政策，發行非保本型連結台股的新台幣計價結構型商品，並順利通過臺灣期貨交易所審核，榮獲期交所頒發100萬元獎勵，展現台新銀行持續深耕高資產財富管理業務、拓展多元資產配置商品線的專業實力。

國泰金推藝術走入生活

捷克藝術大師慕夏真跡今年首度登上台南。由國泰金控主要贊助的《新藝境：慕夏百年經典特展》近日落幕，展出156組件慕夏家族珍藏真跡，吸引全台近10萬人次觀展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。