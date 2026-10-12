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金融三業迎升息考驗 債券短線買氣恐降溫

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金融三業今年買債估破兆元，第4季卻迎升息考驗。依金管會數據推估，前八月增持債券1兆1,863億元，但8月買盤較7月縮水逾七成；銀行有資金配置考量、壽險有保單負債匹配需求，短線買氣恐降溫，卻未必熄火。

美國9月升息、美債殖利率突破5%，市場仍預期年底可能再升息。金融圈指出，殖利率走高使舊債價格承壓，卻提高新錢投資收益，第4季料更重視價格與天期，採分批布局。

金融三業7月估加碼債券3,499億元，8月降至1,007億元、月減71%。

但若只看原始台幣帳面，8月反而減少290億元，主因匯率及債券價格評價影響。

債券 買氣 短線 升息

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