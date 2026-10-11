金融業前八月買債破兆…美國升息後還能撐？兩關鍵曝光

歡慶雙十，由台新新光金控獨家贊助的台北101國慶展演10日晚間10點盛大登場。長達14分鐘的展演以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、大樓煙火及雷射燈光特效，璀璨光影綻放臺北夜空，為雙十國慶獻上最美麗的祝福。台北101董事長賈永婕在致詞時特別表達對台新新光金控的感謝，而台新新光金控總經理林維俊則表示，能夠有機會連續兩年獨家贊助台北101國慶展演，讓民眾在重要的日子觀賞結合科技、藝術與創意的精彩展演同時，也共同向中華民國表達生日祝福，台新新光金控感到非常的榮幸。

2026-10-11 12:42