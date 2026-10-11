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金融業前八月買債破兆…美國升息後還能撐？兩關鍵曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融三業今年買債估破兆元，第四季卻迎升息考驗。依金管會數據推估，前八月增持債券1兆1,863億元，但8月買盤較7月縮水逾七成；銀行有資金配置考量、壽險有保單負債匹配需求，短線買氣恐降溫，卻未必熄火。

美國9月升息、美債殖利率突破5%，市場仍預期年底可能再升息。金融圈指出，殖利率走高使舊債價格承壓，卻提高新錢投資收益，第四季料更重視價格與天期，採分批布局。

金融三業7月估加碼債券3,499億元，8月降至1,007億元、月減71%。但若只看原始台幣帳面，8月反而減少290億元，主因匯率及債券價格評價影響。

其中銀行8月債券成本餘額減少369億元，受美元貶值1.9%壓低海外債換算金額；若估美元債占六成，剔除匯率因素後，反估加碼868億元，躍居三業買盤之冠。

銀行圈指出，8月存款大增8,382億元、是放款增量2.3倍，部分資金因此轉向債券配置。

壽險7月加碼2,118億元，8月轉減碼72億元；海外債仍加碼472億元，國內債則減碼543億元。券商8月估加碼211億元，其中海外債174億元。

累計前八月，銀行估加碼6,450億元、壽險5,053億元、券商360億元，銀行與壽險貢獻近97%。壽險已排除1月接軌IFRS 17後資產重分類造成的帳面異常。

金融圈認為，銀行著重資金配置與收益，壽險則為長期資產負債匹配，包括美元保單占比提高，須強化幣別、天期匹配，加上台幣保單也需以長天期債券鎖定收益，支撐第四季買債基本盤。

升息 美國升息 金融業

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