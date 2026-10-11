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台股8月強彈金融業買盤回來了？一數字藏警訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台股8月強彈，金融業買盤看似歸隊，背後卻藏警訊。據金管會數據推估，三業單月加碼台股925億元，但7、8月合計仍減碼1,279億元，使前八月累計買盤僅剩153億元；隨第四季進入淨值與資本控管期，金融業買股恐更謹慎。

台股7月跌6.52%、8月反彈6.98%，指數幾乎收復失土，資金卻沒全回來。金融三業7月大賣2,204億元，8月僅補回約四成，單月轉買不代表下半年全面翻多。

金融圈指出，第三季是銀行除權息後調節期，第四季金融業又常降低股票曝險，以穩定年底淨值與資本適足率。即使行情反彈，操作仍可能以逢高調節、區間換股為主。

從三業操作看，壽險8月推估加碼818億元、終結連三賣，券商也由7月減碼93億元轉買282億元，寫近四個月最大；唯獨銀行續賣175億元，自6月起連三賣，累計減碼858億元。

銀行圈解釋，今年台股漲勢太快，部分持股資本利得已高於繼續等待股息的誘因；7月後股息陸續入袋後，銀行更傾向尋找高點調節，避免日後股價回落、處分損失侵蝕保留盈餘，並非全面看空。

據金管會統計，8月底銀行台股未實現利益達8,686億元，連四個月站穩8,000億元以上，較去年同期倍增。龐大帳面利益有助支撐淨值與資本適足率，也讓銀行有更多空間進行持股調整。

壽險業則終結連三賣，8月買股818億元，寫今年單月次高。壽險圈指出，這波回補主攻AI大型權值股，也有分紅保單新資金帶動股票配置，顯示買盤兼具長期布局與資金需求。

壽險2026年接軌新制，OCI股票處分利得轉入保留盈餘，不再直接挹注當期損益，使業者操盤更重視長期報酬與資本配置，而非單靠賣股補獲利。

進入9月，美國升息、美債殖利率突破5%，即使台股續漲，金融業仍面臨債券價格下跌的評價壓力。金融業帳列OCI股票的未實現利益增加，均有助緩和部分OCI債券評價損失對淨值的衝擊。

若拉長觀察，金融三業上半年淨加碼台股1,432億元、創同期新高，下半年開局兩個月卻減碼1,279億元。

金融圈認為，第四季操作將由積極進場轉向逢高調節、逢低布局，以穩定年底淨值及資本適足率，買盤力道恐難重現上半年。

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