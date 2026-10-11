科技創富帶旺台灣財管 星展搶商機、AI理財明年登台

科技產業創富帶動財富管理商機，星展將台灣列為拓展在地財管業務的重要市場。星展集團零售銀行及財富管理業務主管許志坤今天指出，將結合台灣科技產業生態系與新興富裕客群，擴大財管布局。並規畫明年將AI數位理財服務導入台灣。

星展表示，台灣布局將結合既有豐盛理財、豐盛私人客戶服務，以及高雄資產管理專區，掌握在地財富累積需求。許志坤說，集團將服務不同財富層級的客戶，提供相應的投資工具與建議，協助客戶累積及管理資產，並透過企業金融與財管合作，兼顧個人財富及事業發展。

星展財管業務成長也快於原先預期。許志坤指出，原訂明年底管理資產規模達5000億新幣的目標，今年上半年已達成，提前約一年半。下一階段將透過深化AI應用、擴大生態系合作及人才投資，推動零售銀行與財管業務管理資產規模於2030年突破1兆新幣。

許志坤表示，星展持續擴大亞洲布局，財管業務涵蓋新加坡、香港、台灣、中國大陸、印度及印尼等6大市場，以新加坡、香港為主要資產管理中心，並透過英國、阿拉伯聯合大公國及泰國等地據點，拓展跨境財管服務。

投資商品方面，許志坤指出，客戶需求已從傳統股票、債券、基金與保險，進一步延伸至私募資產及避險基金等另類投資。依星展資料，去年私募資產管理規模為2021年的3.8倍，避險基金則為2.3倍；集團也透過全權委託投資管理服務，將投資長團隊的研究與配置能力運用於客戶投資組合。

數位服務方面，星展已在新加坡推出digiWealth，結合AI、生成式AI與代理式AI，讓客戶透過對話取得投資資訊及個人化引導，也可轉接真人理財人員，預計明年拓展至香港、台灣。

星展同時持續推進人才與據點投資，預計2028年底前增聘超過600名前線顧問及平台工程師，並新設18個財管中心、升級36個既有中心，以支援亞洲財管業務擴張。